Le Salon du livre de Madrid annulé en raison du coronavirus

Crédit photo : Madrid - Phil Fiddyment - CC BY 2.0

Le Salon du livre de Madrid s’impose chaque printemps comme l’une des principales manifestations culturelles des amoureux de la littérature. La 79e édition devait initialement se tenir du 29 mai au 14 juin. La crise sanitaire a poussé la Guilde des libraires et la Guilde des éditeurs de la ville à déplacer la manifestation en octobre.Malheureusement, malgré les efforts et les dispositions mises en place par tous les acteurs impliqués, les organisateurs ont dû se rendre à l’évidence : l’événement ne pourra avoir lieu cette année. L’augmentation des cas de coronavirus que l’Espagne connait ces derniers jours est en effet inquiétante. Et à Madrid, les autorités ont déjà imposé un plan d’urgence et demandé aux habitants de certains quartiers de limiter leurs déplacements.« Cette décision est prise après avoir soigneusement évalué les circonstances que la pandémie continue de provoquer aujourd’hui et analysé les attentes sociales en matière de santé pour septembre et octobre », a déclaré le Comité d’Organisation, composé d’éditeurs, de distributeurs et de libraires. Une réunion avec le ministère de la Culture devrait se tenir aujourd’hui, mais il semble que la décision soit déjà actée.C’est un coup dur pour le secteur du livre qui comptait sur l’évènement pour amortir une année particulièrement difficile. L’affiche de la 79e édition, signée par Nuria Riaza, était déjà prête et le conseil municipal avait déclaré le rendez-vous comme « d’intérêt général pour la ville ».La dernière édition du Salon du livre avait accueilli 2,3 millions de visiteurs, qui avaient pu parcourir les 361 stands mis à disposition et participer à quelques-unes des 300 activités organisées. Quelque 1800 écrivains étaient invités et 550.000 livres ont été vendus avec un bénéfice total de dix millions €.Chaque année, la foire met à l’honneur un pays ou une zone géographique : en 2020 c’était au tour de la Colombie.Il faudra désormais attendre mai 2021 pour voir refleurir les stands dans le parc Retiro.Via El Cultural