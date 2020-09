Le Secours populaire collecte des livres pour les enfants grâce aux libraires

Maya Flandin





Une année si particulière...

crédit photo : ©Jean-Marie Rayapen-SPF

À l’initiative du Syndicat de la librairie française, et avec le concours du Secours populaire, Donnez à lire. Comment ? Rien de plus simple. Durant tout un mois, les clients des librairies engagées dans l’opération pourront faire un geste, un beau geste.« En cette période inédite, où la nécessité de la culture se fait plus que jamais ressentir, Donnez à lire a, encore plus que d’habitude, un rôle à jouer », indique le SLF dans un communiqué.En effet, les lecteurs sont invités à ajouter un ouvrage jeunesse à leur panier d’achats, lequel sera par la suite envoyé au Secours populaire de la région, avant de les redistribuer.La directrice de la librairie Vivement Dimanche à Lyon et marraine de Donnez à lire, Maya Flandin, indique : « Bien sûr, il faut se loger, se nourrir, se vêtir, mais avoir des livres, ça peut changer la vie d’enfants qui bien souvent récupèrent des choses qui ont déjà servi à d’autres. Donnez à lire permet à des enfants d’avoir un livre neuf, vraiment choisi pour eux. »L’idée rejoint un autre programme la Journée des oubliés des vacances , à laquelle collaborent les éditions Rue du Monde. Cet été de bouquins solidaires distribue quelque 5000 ouvrages — et souffle tout juste sa 17e édition.Maya Flandin, auprès de ActuaLitté , ajoutait : « Cette opération apporte beaucoup. Je suis vraiment partie de cette histoire qu’on entend tout le temps “les enfants ne lisent plus”, on ne sait même pas à quoi on se réfère pour dire ça. Y’aurait-il eu un âge d’or où tous les enfants lisaient ? On se plaint, mais on ne se préoccupe pas de savoir s’ils ont un livre. J’ai remarqué lors de plusieurs animations organisées avec les écoles que les enfants vont toujours vers les livres.Avant de se plaindre, il faut donc déjà les nourrir en livres et leur donner cette possibilité d’apprendre du vocabulaire, de développer leur imaginaire. L’apport de la lecture est essentiel, c’est dommage que certains n’en bénéficient pas. »L’année passée, près de 300 librairies ont collecté 4000 ouvrages. Pour y prendre part, l’ inscription s’effectuera ici