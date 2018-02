Le Seigneur des Anneaux, trois livres audio pour les gouverner tous

Pour fêter ses 10 ans, Audiolib, éditeur de livre audio, enrichit son catalogue déjà pourvu de 600 titres d’une saga fondatrice de la fantasy moderne, Le Seigneur des Anneaux. Très attendus par les audio lecteurs, ils peuvent dès aujourd’hui en découvrir le premier tome.







Fresque en trois volumes parus pour la première fois dans les années cinquante, la réputation du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien n’est plus à faire. Plus complexe et plus sombre que Le Hobbit, dont elle reprend certains personnages, Audiolib propose de redécouvrir l’oeuvre fondatrice en transformant pour la première fois sa traduction française en livre audio.Le Hobbit, lu par Dominique Pinon, avait déjà rejoint le catalogue en 2012, recevant l’année suivante le Prix du livre audio Lire dans le noir. Le premier tome, La Fraternité de l’anneau, est disponible dès aujourd’hui et les deux tomes suivants paraîtront respectivement en avril 2018 – Les Deux Tours et en août pour Le Retour du Roi.

C’est Thierry Janssen, comédien et doubleur belge habitué de la maison, qui prête sa voix aux personnages de ce classique de la fantasy. Que vous soyez adepte de fantasy moderne, cinéphile fan des adaptations de Peter Jackson ou simple curieux, il vous fera traverser les Terres du Milieu comme vous ne les aviez jamais entendues.



Prêts à faire partie de la Communauté ? On pourra découvrir le making-of en attendant...

Audiolib ajoute cette série de référence à son catalogue et vous propose d’en découvrir un extrait.