Le Seigneur des Anneaux, Ulysse et Le Petit Prince pour les vacances

(photo d'illustration, Michael Coghlan, CC BY-SA 2.0)

Avec l'été vient le temps, au sein des rédactions, des sondages tous plus improbables les uns que les autres sur les destinations/lectures/compagnies aériennes préférées des Français, à un rythme aussi implacable que les hors-séries consacrés au sexe dans les kiosques à journaux.La société SEMrush a choisi de tout traiter d'un coup, en proposant plusieurs infographies, consacrées, entre autres, aux compagnies aériennes, sites de voyage, villes françaises favorites et... livres de plage préférés. Aucune donnée précise n'est fournie quant aux conditions de cette « enquête » : les chiffres sont a priori ceux des recherches Google des Français entre avril et juin 2019.Il apparait, selon SEMrush, que Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien serait la lecture de plage préférée des Français, devant la recherche « Ulysse » : faut-il comprendre que le classique de James Joyce se croise souvent sur les plages ? Rien n'est moins sûr... Il s'agit peut-être de l'Odyssée, et un voyage ou des vacances seraient alors l'opportunité de réviser un peu sa littérature antique...On trouve ensuite Le Petit Prince, indémodable classique d'Antoine de Saint-Exupéry, Voyage au bout de la nuit de Céline ou encore 1984 de George Orwell. Du côté des contemporains, Le Nom de la Rose d'Umberto Eco, Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling et Blake et Mortimer, créé par Edgar P. Jacobs, seule bande dessinée du classement, se font une place au soleil...