Le Seigneur des anneaux, une échappatoire pour Tolkien, médiocre académicien ?

Dans un récent article, John M. Bowers, spécialiste de la littérature anglaise médiévale et auteur de Tolkien's Lost Chaucer, explore le lien qui lie l'oeuvre de J.R.R Tolkien au célèbre poète anglais du XVe siècle, Geoffrey Chaucer (Les Contes de Canterbury). En explorant son travail académique et notamment sa tendance à ne jamais rendre ou finir ses tâches, l'expert laisse entendre que Le Seigneur des anneaux aurait été une excuse pour Tolkien afin d'éviter ses charges académiques.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





John M. Bowers est un spécialiste de la littérature anglaise médiévale de renommée internationale. Il a publié des ouvrages sur Chaucer, Langland et le poète Gawain. Diplômé des universités Rhodes, Duke, Virginia et Oxford, a enseigné à Caltech et à Princeton avant de s'établir à l'Université du Nevada à Las Vegas.



Dans



Cet ouvrage donne accès à des documents annotés par Tolkien lui-même, où il étudie en profondeur la littérature du célèbre poète anglais du XVe siècle, mais aussi à des lettres et des conférences inédites du créateur de Bilbo le Hobbit. John M. Bowers est un spécialiste de la littérature anglaise médiévale de renommée internationale. Il a publié des ouvrages sur Chaucer, Langland et le poète Gawain. Diplômé des universités Rhodes, Duke, Virginia et Oxford, a enseigné à Caltech et à Princeton avant de s'établir à l'Université du Nevada à Las Vegas.Dans Tolkien's Lost Chaucer (Oxford University Press), il révèle l'histoire d'un livre inédit et inconnu de J.R.R. Tolkien, conservé dans les archives de l'université. Il s'agit de son étude sur Geoffrey Chaucer intitulée Clarendon Chaucer qu'il avait fini par abandonner en 1951, après presque 30 ans de travail.Cet ouvrage donne accès à des documents annotés par Tolkien lui-même, où il étudie en profondeur la littérature du célèbre poète anglais du XVe siècle, mais aussi à des lettres et des conférences inédites du créateur de Bilbo le Hobbit.



Dans un article publié

Dans un article publié par Literary Hub , John M. Bowers revient de façon plus rapide et directe sur l'intérêt de J.R.R Tolkien pour l'oeuvre de Geoffrey Chaucer, et sur la manière dont cette dernière l'a fortement inspiré. Rappelons qu'en qualité de philologue à l'université d'Oxford, J.R.R. Tolkien aimait particulièrement étudier les textes anciens tels que Beowulf, Sir Orfeo, Pearl, le Livre Rouge de Hergest ainsi que ceux de Geoffrey Chaucer.





Tolkien, roi de la procrastination



D'ailleurs, il travailla de nombreuses années sur des passages de l’œuvre du poète médiéval avec l'intention de publier sa propre étude chez Clarendon Press sous le titre provisoire de Clarendon Chaucer. Mais voilà, comme d'habitude face à un projet universitaire, Tolkien fut encombré d'un large poil dans la main.



Cette procrastination était loin d'être sans conséquence pour Tolkien, qui se sentait au contraire coupable de ne jamais tenir les promesses qu'il faisait à ses éditeurs, ou encore face aux accusations de ses collègues.



« Une fois, il m'a confié qu'il savait que certains étaient déçus par le peu de chose qu'il avait fait dans le domaine universitaire, mais qu'il avait plutôt choisi d'explorer sa propre vision des choses » a confié l'un de ses anciens élèves.



Il préférait ainsi écrire des textes pour ses enfants plutôt que d'avancer sur sa traduction de Beowulf. En ce sens, Vincent Ferré, commissaire de l'exposition consacrée à l'auteur britannique à la BnF, avait expliqué que Le Hobbit était « d’ailleurs



Dès lors, la surprise fut grande — et quelque peu amère sans doute — pour les autorités de l'université en apprenant la publication du Hobbit ou encore du Seigneur des anneaux. « Un professeur de philologie qui publie des contes de fées et des romans, ils ont considéré cela comme une aberration ! » a expliqué l'auteur dans sa correspondance. Surtout en regard à la longue liste de choses qu'il s’était engagé à faire pour l’université et qu’il était très loin d’avoir fini… D'ailleurs, il travailla de nombreuses années sur des passages de l’œuvre du poète médiéval avec l'intention de publier sa propre étude chez Clarendon Press sous le titre provisoire de Clarendon Chaucer. Mais voilà, comme d'habitude face à un projet universitaire, Tolkien fut encombré d'un large poil dans la main.Cette procrastination était loin d'être sans conséquence pour Tolkien, qui se sentait au contraire coupable de ne jamais tenir les promesses qu'il faisait à ses éditeurs, ou encore face aux accusations de ses collègues.« Une fois, il m'a confié qu'il savait que certains étaient déçus par le peu de chose qu'il avait fait dans le domaine universitaire, mais qu'il avait plutôt choisi d'explorer sa propre vision des choses » a confié l'un de ses anciens élèves.Il préférait ainsi écrire des textes pour ses enfants plutôt que d'avancer sur sa traduction de Beowulf. En ce sens, Vincent Ferré, commissaire de l'exposition consacrée à l'auteur britannique à la BnF, avait expliqué que Le Hobbit était « d’ailleurs un accident pour Tolkien [...] C'était un récit pour ses enfants, de même qu’il inventait pour eux chaque année une lettre “du père Noël” censée arriver au Pôle Nord, ou qu’il a inventé Monsieur Merveille ».Dès lors, la surprise fut grande — et quelque peu amère sans doute — pour les autorités de l'université en apprenant la publication du Hobbit ou encore du Seigneur des anneaux. « Un professeur de philologie qui publie des contes de fées et des romans, ils ont considéré cela comme une aberration ! » a expliqué l'auteur dans sa correspondance. Surtout en regard à la longue liste de choses qu'il s’était engagé à faire pour l’université et qu’il était très loin d’avoir fini…