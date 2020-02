Le SNE n'est pas l'édition : une rémunération juste n'est pas “une limite à la création” (SEA)

Affiche présente à Angoulême, sur le stand de certains éditeurs...

Péril en la demeure

Un soutien plein et entier aux auteurs et autrices, ainsi qu'au rapport Racine et à ses conclusions : c'est ce que laisse transparaitre un communiqué de presse du Syndicat des Éditeurs Alternatifs (SEA), loin, très loin du ton alarmiste et vindicatif de Vincent Montagne, président du Syndicat national de l'édition (SNE), ou d'Antoine Gallimard, PDG du groupe Madrigall.« Contrairement au SNE, nous ne pensons pas qu'une rémunération équitable soit une limite à la création », indiquent les éditeurs membres du SEA dans leur communiqué. « Nos finances ne nous permettent certes pas toujours de verser des avances sur droit conséquentes, mais nous préconisons un partage juste du produit des ventes. Aucune ni aucun artiste ne devrait signer un contrat d'édition si la part consacrée aux droits d'auteurs atteint moins de 10 % pour une version papier, moins de 50 % pour une édition numérique. Aucune ni aucun artiste ne devrait être amené à céder ses droits sans limitation de temps sur tous les supports présents ou à venir », poursuivent-ils.Olivier Bron, nouveau président du SEA, se réjouit d'une année qui s'annonce « passionnante et intéressante », tant pour le SEA que pour l'ensemble de la filière, à quelques heures de la présentation de la feuille de route du ministre Franck Riester. « La chaine du livre actuelle mériterait d'être étudiée d'une manière aussi précise que la situation des artistes auteurs l'est par le rapport Racine », explique Olivier Bron, joint par téléphone. « La réponse la plus pertinente à la crise des artistes auteurs serait de réfléchir à la situation de la chaine du livre dans son ensemble. »Pour le SEA, aucun doute, la sauvegarde et le statut des artistes auteurs sont des questions « primordiales » pour que de nouvelles créations puissent voir le jour, tout simplement : « Et elles portent autant sur la vitalité d'un maillon de la chaine du livre que sur le lieu où l'on se situe, dans l'édition industrielle ou dans l'édition de création. »Surproduction dans l'édition, concurrence de la grande distribution et de la vente en ligne pour la librairie, l'ensemble de l'écosystème du livre souffre de maux communs, parfois évoqués d'une manière partiale par le Syndicat national de l'édition (SNE), qui porte surtout la voix des grands groupes de l'édition. « Il serait intéressant d'obtenir une analyse véritablement poussée de la “fragilité” mise en avant par le SNE : je pense qu'il y a beaucoup plus de travailleurs bénévoles dans l'édition de création que dans l'édition industrielle », remarque Olivier Bron.Faire entendre d'autres voix de l'édition, c'est l'enjue. Le SEA, qui réunit une cinquantaine d'éditeurs, garde à cœur « la bande dessinée, les images narratives, les livres illustrés, de la jeunesse et de la micro-édition », mais pourrait s'ouvrir aux éditeurs de littérature, un « développement naturel » selon Olivier Bron. Ce qui ne vas pas sans poser des questions d'ordres humain et logistique, pour organiser et coordonner les actions.Récemment, le SEA s'est ainsi concentré sur la mise en valeur des catalogues des éditeurs membres pour la vente de droits à l'étranger, pour jouir d'une visibilité plus grande sur les foires internationales, avec l'aide du BIEF (Bureau international de l'édition française). Des actions plus difficiles à mener si les membres se multiplient.Au sein de l'organisation, en tout cas, un constat est fait : « Il y a une urgence à maintenir les conditions de la création : il est compliqué, aujourd'hui, de publier un livre qui sort des sentiers battus. Au sein du SEA, personne n'est solide. Et les structures qui sont complètement professionnalisées, qui publient des livres à risques, sont de plus en plus tributaires des aides du Centre national du livre. »Une dépendance à l'aide publique à double tranchant : « Que l'État soutienne la création dans le livre ou dans le cinéma, cela ne me parait pas illogique : il s'agit de l'image d'un pays, de la fondation de son patrimoine culturel. Mais, économiquement, ce n'est pas rassurant », indique Olivier Bron.Dans son communiqué, le SEA rappelle à cet égard que ses membres « soutiennent des livres qui ne répondent pas uniquement à des critères de rentabilité. Les aides à l'édition devraient se concentrer sur des structures qui luttent pour défendre une édition de création, hors des chemins battus et rebattus, et qui ne sont pas adossées à des conglomérats financiers. »