Le sort des bibliothèques de Belgique n'intéresserait pas les politiques ?

Bibliothèque royale de Belgique, AtuaLitté, CC BY SA 2.0

Selon les informations du Soir , le milieu politique aurait mis sous le tapis la question des bibliothèques depuis une dizaine d’années. En 2009, toute la législation avait été revue concernant le financement, mais à partir de 2014, le budget a été gelé — et aucun parti politique n’y aurait prêté attention.Le directeur général de l’Action territoriale ne sait trop que dire : Jean-François Füeg a pris connaissance des programmes des trois partis, et déplore une situation incomprise. « On constate une augmentation importante du nombre de prêts, une augmentation importante du nombre de gens qui participent à des activités dans les bibliothèques publiques, et pourtant cela continue à n’intéresser personne », pointe-t-il.Les bibliothèques, secteur pas assez sexy pour que les pouvoirs publics s’y consacrent ? « L’année 2018 a vu se prolonger les difficultés budgétaires qui affectent le secteur de la lecture publique depuis 2015. La suspension des reconnaissances a été prolongée, et le blocage des subventions de fonctionnement des bibliothèques déjà reconnues, conservé », insistait déjà le bilan du Conseil des bibliothèques, début juillet.Pour aboutir au financement à 100 % de l’ensemble des établissements, il faudrait augmenter le budget global de 2 millions € par an. Avec 800.000 usagers, le réseau des bibliothèques de Belgique n’est tout de même pas portion congrue.Un financement problématique : 24 bibliothèques en l’espace de cinq ans ont obtenu une reconnaissance — autrement dit, un soutien économique. Or, si à ce jour, 21 établissements attendent la leur — depuis 2014, pour certaines — il faudra que la Fédération Wallonie Bruxelles en reconnaisse sans mégoter 15 l’année prochaine.Le Conseil lui-même a connu une série de démissions — impacté en cela dans son rôle de conseil et d’orientation.Le futur gouvernement ne semble pas plus préoccupé que les précédents par le devenir de ces lieux : aucun des partis, PS, Ecolo ou MR n’a même fait figurer le terme de « bibliothèque » dans son programme. Si les deux premiers affirment vouloir ce financement intégral, la route est encore longue.