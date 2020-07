“Le souffleur de nuages”, prochain roman de Nadine Monfils, en poésie

Franck, chauffeur de taxi, est triste parce que son chat est mort, que sa vie est monotone et qu’il est seul. Un jour, il reçoit un appel de Louise, qui souhaite se rendre à Enghien. Quand il arrive, une vieille dame l’attend, avec une petite valise à ses côtés, devant la porte de sa maison.Elle a décidé de laisser grande ouverte : « Comme ça, tout le monde pourra venir se servir... » Aucune intention de revenir d’ailleurs, car elle souhaite retrouver enfin le grand amour de sa vie.Franck et Louise vont alors se lancer dans une aventure pleine de surprises et devenir l’un pour l’autre des souffleurs de nuages. Car il n’y a pas d’âge pour poursuivre ses rêves et les rencontres inattendues peuvent parfois ramener un peu de soleil dans la vie...« J’ai lu votre texte ou plutôt je l’ai traversé de part en part, comme on traverse un pays étranger sans jamais s’y sentir en exil », en dit le poète Christian Bobin.Nadine Monfils est une artiste belge iconoclaste — presque un pléonasme ajouterait-elle. Auteure de plus de 60 romans, elle a reçu le prix polar au salon Polar & co de Cognac, le prix Saint-Maur en Poche, et le prix de la Griffe noire pour l’ensemble de son œuvre.Après le succès du Rêve d’un fou paru en 2019, elle revient avec un nouveau roman tout aussi émouvant.[à paraître 24/09] Nadine Monfils – Le souffleur de nuages – Fleuve – 9782265155046 – 15,90 €