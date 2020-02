Le top 5 des livres relatifs aux casinos à lire absolument

pixabay licence



Vous aimez la lecture ? Eh bien nous aussi. Vous appréciez les jeux de casinos en ligne ? Nous également ! Que diriez-vous de combiner deux plaisirs en un seul ! Aujourd’hui, la littérature vous emmène faire dans voyages dans divers univers et domaine de la vie non seulement pour nous aider à nous évader, mais également pour nous donner la possibilité d’augmenter notre savoir. Selon de nombreuses recherches scientifiques, la lecture est un excellent moyen de stimuler le cerveau.



Et si vous pouviez lire des livres qui vous plongeront dans l’univers palpitant des casinos, en saisiriez-vous l’occasion ? Eh bien, c’est ce que nous vous proposons ici. Pour votre information, il n’y a pas que les machines à sous, les jeux de poker, de blackjack et autres qui vous rapportent à l’univers des casinos ! De nombreux ouvrages ont également été édités dans ce contexte, et avec ces derniers, vous pouvez en découvrir long sur les établissements de pari.



Il faut dire que ça change largement des bandes dessinées, des mangas et autres formes de livre qu’on a l’habitude de livre. Que ce soit pour le fun, pour augmenter votre niveau de connaissance dans ce domaine ou encore pour faire vos premiers pas aux jeux de hasard, tout se retrouve dans notre Top 5 des meilleurs livres sur les casinos à lire absolument.



Le casino pour les nuls



En dehors des livres, il existe de nombreux jeux en mode gratuits que vous pouvez essayer avant de jouer pour de l’argent réel. On commence donc ce Top 5 avec Le casino pour les nuls comme pour vous aider à faire vos premiers pas dans cet univers. La version originale du livre a été écrite en anglais par Kevin Blackwood. Celle en français a été traduite par François Montmirel, directeur de l’école française de Poker. Le livre Le casino pour les nuls est paru aux éditions First Editions en 2007 avant d’être rendu disponible sur de nombreuses autres plateformes.



De quoi il s’agit concrètement ? Le nom du livre lui-même nous en parle ! Il s’agit en effet d’un document introductif au monde des casinos. Ce qui est assez intéressant, c’est qu’on y découvre des astuces et des techniques pour se lancer sur la plupart des jeux populaires sur les casinos, y compris le blackjack, la roulette, les machines à sous, le poker, etc.



Avant même d’en arriver là, soulignons que le livre comment par un récit à la fois aventureux et captivant sur l’histoire des établissements de jeu de l’antiquité à nos jours. Vous aurez l’impression d’y être vous-même. Pour vous plonger encore plus dans cet univers tout à fait fascinant, l’auteur du livre y a ajouté des anecdotes très intéressantes, de même que des croquis qui, il faut le dire, ont contribué largement au succès du livre auprès des clients.



Le casino pour les nuls s’étend sur un total de 300 pages, 300 pages durant lesquelles vous aurez largement le temps de prendre connaissance du monde des casinos et de vous y habituer en attendant vos futures sessions en mode réel. Dans le livre figurent également de nombreux conseils sur la gestion de votre capital de jeu, dominer votre environnement et bien plus encore afin de rendre vos sessions plus divertissantes, mais aussi lucratives.



The Winners Guide to Casino Gambling



En français le « Guide du Gagnant sur les jeux de casino », cet ouvrage de Edwin Silberstang est un véritable chef-d’œuvre ! La toute première version avait été publiée en 1980, puis une version complètement revisitée a été mise sur le marché quelques années plus tard. Pour de nombreuses personnes, ce livre est tout simplement considéré comme la « Bible » des parieurs. Et pourquoi ? Tout simple parce que cette œuvre est l’une des plus complètes qui soit en termes de jeux de casino.



On y retrouve notamment des informations sur le blackjack, le keno, le poker, les machines à sous, la roulette, le baccarat et bien plus encore. L’auteur y propose même des détails sur les jeux spéciaux ! L’un des grands points abordés dans ce livre publié aux éditions Kindle, c’est « Comment jouer à des jeux tels que Caribbean Stud Poker, Let It Ride, etc. ». Il faut dire que c’est l’une des préoccupations majeures des parieurs.



Avec le livre « The Winners Guide to Casino Gambling », les jeux de casino n’auront presque plus aucun secret pour vous ! Vous pourrez, tout comme le couple chanceux qui a décroché 5,5 millions de jackpots, jouer vous aussi et repartir avec de sacrées récompenses en argent réel. À propos de ce livre, le Gambling Times Magazine a publié : « Un livre à lire absolument, écrit par l’homme que beaucoup considèrent comme la plus grande autorité sur les jeux de hasard dans le monde ».



John Luckman, éditeur du livre Gambler’s Book Club a également affirmé que « Edwin Silberstang en sait plus sur le jeu de l’intérieur et de l’extérieur que n’importe quel autre écrivain actuel en la matière. Je recommande de tout cœur ses conseils d’experts. ». Tout cela montre à quel point ce livre est tout à fait particulier et par la même occasion un must pour tous les parieurs !



Se Protéger Sur Internet



Savez-vous que sur internet, il existe de plus en plus de sites véreux dont le seul souci est de vous dépouiller de vos sous ? De nombreux reportages ont été faits sur ce sujet afin de sensibiliser les parieurs. Aujourd’hui, le divertissement avec les jeux de hasard est de plus en plus tourné vers les plateformes en ligne à telle enseigne qu’on ne parle plus de paris sans parler d’internet.



Avec son ouvrage Se protéger sur Internet, Xavier Tannier vous donne les clés nécessaires pour ne pas être victime de déboires dans votre recherche de divertissement sur internet. Sur un total de 216 pages, cet homme de lettres par circonstance vous propose de découvrir le monde d’internet et comment échapper aux pièges que tendent les cyber arnaqueurs. Sur la couverture du livre, vous verrez une grosse flèche verte avec l’inscription « Accès Libre » qui vous indique déjà l’un des pièges des casinos sur d’internet : méfiez-vous de tout ce qui est trop gratuit !



A la base, Xavier Tannier n’est pas très homme de lettre. Il s'agit plutôt d’un docteur diplômé en Recherche d’informations à l’École des Mines de Saint-Étienne et spécialiste en extraction de données. Ses recherches au CNSR l’aident à publier de nombreux articles à succès. En 2010, la sortie de son livre « Se protéger sur Internet » paru aux éditions Eyerolles, lui permet de prendre un autre virage et de gagner en popularité dans le domaine. Une fois que vous aurez pris connaissance du livre, vous aurez accès à une grande base de données blanc sur noir, qui vous donnera la possibilité d’éviter de vous faire avoir lorsque vous souhaitez vous divertir sur les plateformes de jeu en ligne.



Les Paris Sportifs En Ligne : Comprendre — Jouer - Gagner



On aime tous regarder des matchs ou des compétitions internationales de football, de basketball, de tennis, etc. Pas vous ? Cela va de soi que oui, et si vous aimez également parier sur vos sports de prédilection, vous apprécierez certainement ce livre signé Quentin Toulemonde. C’est le grand must des livres sur les paris sportifs. Tout y figure et le titre l’annonce on ne peut plus claire. Numéro 1, Comprendre. Avec cet ouvrage, vous aurez la possibilité d’apprendre et de cerner les bases des paris sportifs en ligne.



Les différentes formes de paris y sont détaillées, les cotes et les gains qu’elles impliquent et même l’aspect légal de cette forme de jeu de hasard. Numéro 2, Jouer. Une fois que vous avez capté tout ce qu’il faut autour de paris sportifs, il vous faut jouer. Mais où ? Sur quel sport ? En quelle saison ? Toutes les réponses à ces questions se retrouvent sans le livre « Les Paris Sportifs En Ligne : Comprendre - Jouer – Gagner » de Quentin Toulemonde. Pour finir, gagner ! C’est tout ce qu’il vous faut pour aimer encore plus les paris sur le sport. De nombreuses astuces sont mises à votre disposition dans cette œuvre littéraire.



Quentin Toulemonde auteur de ce livre est bookmaker d’où sa facilité à pouvoir aborder des aspects techniques de ce domaine dans un professionnalisme absolu. Il fait partie des rares Français à avoir eu le privilège d’être bookmaker auprès de Unibet et d’autres grands centres à Londres. Le livre a été convenablement structuré, et pour commencer, vous aurez droit à des chiffres intéressants sur le monde des paris sportifs. De quoi faire de vous un véritable érudit dans le domaine.



Comment déjouer leurs pièges subtils et gagner



Qui n’a pas envie de décrocher un gros jackpot aux jeux de hasard ? Certainement pas vous ! Les clés pour réaliser un tel rêve, vous ne les trouverez aussi bien rangées nulle part ailleurs que dans le livre « Comment déjouer leurs pièges subtils et gagner » du Frédéric Bursterberg. Pour vrai, cet ouvrage de quelques centaines de pages est principalement destiné aux amateurs jeu 100% hasard vu que ce genre de titre qui y est passé au crible.



Le document est accessible sur des plateformes comme Kindle. Ici, l’auteur prend ses plus beaux mots et ses phrases les plus captivantes pour vous décrire toute l’entourloupe autour des jeux comme la roulette et les machines à sous. Depuis sa parution le 28 février 2015, il faut dire que cet ouvrage a connu un succès assez intéressant. De nombreux parieurs n’ont pas hésité à en profiter pour réussir à avoir une chance de repartir avec de gros gains sur les jeux de casino grâce aux astuces et conseils qui y sont donnés.