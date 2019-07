Le transfert des cendres de Maurice Genevoix au Panthéon autorisé

(Mario Sánchez Prada, CC BY-SA 2.0)

Le décret du 24 juillet vient confirmer la volonté d'Emmanuel Macron de faire reposer Maurice Genevoix au Panthéon. Il avait fait part de ce souhait en novembre 2018 , à l'occasion des commémorations de l'armistice ayant mis un terme à la Première Guerre mondiale. « Au moment où les voix des Poilus se sont éteintes pour toujours il est incompréhensible que “Ceux de 14” ne figurent pas au Panthéon. Ils en franchiront tous le seuil avec leur porte-voix que fut Maurice Genevoix », avait-il indiqué.Mobilisé à l'occasion de la Grande Guerre, Maurice Genevoix servira comme sous-lieutenant dans le 106e régiment d’infanterie, au sein de la 8e, puis de la 7e compagnie, et participera à ce titre aux batailles de la Marne et de Verdun. Il évoquera largement ces expériences de guerre dans 5 volumes écrits entre 1916 et 1923, dont une partie fut censurée à leur parution en raison du réalisme des descriptions.Ces différents récits, rassemblés ensuite sous les titres Sous Verdun, Nuits de guerre, La Boue et Les Éparges, sont aujourd'hui disponibles dans le volume Ceux de 14, publié par Flammarion.Le dernier volume de ces récits de guerre, Les Éparges, porte le nom de la colline où Genevoix fut grièvement blessé, en 1915, près de Rupt-en-Woëvre, dans la Meuse. Il fut réformé à 70 % d'invalidité et ne pourra plus jamais utiliser sa main gauche.« Maurice Genevoix fut le chantre de cette mémoire. Son immense récit est resté la pierre angulaire de son témoignage. Il fut à l'origine du Mémorial de Verdun. Par ses écrits, ses discours, ses interventions et ses articles, il ne cessa de redire ce que fut cette France généreuse et fière qui s'était engagée farouchement quand la liberté, le droit et la paix étaient attaqués. Il le fit sans rancœur, il le fit sans amertume », avait affirmé Emmanuel Macron en novembre 2018.