Le vif intérêt des Québécois pour les bibliothèques se confirme

Intérieur de la Grande Bibliothèque à Montreal, Gilles Beauchamp CC BY-NC-ND 2.0

Des bibliothèques plus fréquentées, des Québécois plus satisfaits

Québécois vs Canadiens anglophones

Le sondage a été réalisé du 13 au 16 septembre 2019 auprès d’un échantillon de 1010 Québécois âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Le rapport indique qu'un échantillon probabiliste de 1 010 répondants aurait une marge d’erreur est de +/- 3,1% et ce, 19 fois sur 20.Selon l'enquête, 38% des répondants ont indiqué avoir visité une bibliothèque au cours du dernier mois : 28% affirment avoir fréquenté des bibliothèques publiques et municipales quand seulement 10% attestent s'être rendu dans des bibliothèques universitaires, scolaires ou des centres de documentation.Les profils diffèrent évidemment selon le genre de bibliothèques fréquentées. Les 35-54 ans sont ceux qui fréquentent le plus les bibliothèques publiques tandis que ce les 18-34 ans privilégient les bibliothèques en milieux académiques. Sans surprise, les statistiques mettent aussi en avant l'impact du niveau d'éducation sur le taux de fréquentation de ces établissements.On apprend aussi que les bibliothèques ne monopolisent pas ce qui serait un public potentiel des librairies puisque ceux qui achètent des livres sont les plus nombreux à visiter les bibliothèques. Ainsi, 45 % des personnes ayant acheté au moins un livre neuf au cours du dernier mois ont fréquenté au moins une bibliothèque. Alors que seuls 31% des personnes n'ayant pas ouvert un livre se sont rendus dans une bibliothèque au cours du dernier mois.Le sondage met aussi en lumière la satisfaction des usagers des établissements. Si le rapport indique que les Québécois ont accordé une note moyenne de 8,7 sur 10, il précise également que le nombre de répondants a été faible sur cette question, les résultants étant présentés seulement à titre indicatif. Les bibliothèques publiques arrivent néanmoins en tête avec une note de 8,8 sur 10 tandis que les Centres de documentation se voient attribués un 6,2 sur 10.Le sondage s'est également intéressé aux habitudes de lecture des participants. Les Québécois sont de bons lecteurs puisque 78% d'entre eux affirment avoir lu au moins un livre au cours de la dernière année, un chiffre qui s'aligne sur celui des Canadiens anglophones selon le rapport Borrow, Buy, Read: Library Use and Book Buying in Canada publié en mai 2019 par BookNet Canada.Mais si les habitudes de lecture sont assez proches entre le Québec et le Canada, il n'en est rien pour leur fréquentation des bibliothèques. Si 62 % des Québécois affirment ne pas être allés dans une bibliothèque au cours du dernier mois, cette catégorie ne représente que 44 % des Canadiens anglophones, suggérant ainsi que les Québécois fréquentent toujours moins les bibliothèques que les Canadiens en général.« Le réseau québécois, qui a beaucoup progressé ces dernières années, a donc toujours du retard à rattraper pour favoriser une plus grande utilisation de ses bibliothèques », indique le rapport.Le sondage est disponible à cette adresse