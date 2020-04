Le virus de la recherche, des livres en accès libre sur la crise du Covid-19

Capture d'écran

Coordonnée par Alain Faure (Science Po Grenoble, directeur de recherche CNRS en science politique), la collection compte plus de 20 textes depuis son lancement, le 22 avril dernier, et sera enrichie chaque semaine de nouvelles parutions, indiquent les Presses universitaires de Grenoble dans un communiqué.Les textes, présentés en version numérique (PDF et Epub), sont accessibles et disponibles gratuitement sur les portails numériques des libraires et sur www.pug.fr. Chaque jour, un texte est mis en avant sur les réseaux sociaux des presses. La collection a été mise sur pied en partenariat avec The Conversation et l’Université Grenoble Alpes.Parmi les titres à découvrir, Les trois chocs culturels du Covid-19, d'Emmanuel Négrier et Philippe Teillet, chercheurs en science politique, Le « monde d’après » ?, signé par les géographes Martin Vanier et Clémentine Martin-Gousset, ou encore Confinés de tous les pays, unissez-vous !, de Michel Hollard, économiste.La collection « Le virus de la recherche » des Presses universitaires de Grenoble est accessible à cette adresse