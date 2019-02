Léa Salamé et Stupéfiant ! décryptent le phénomène Houellebecq

Mosaïque de Michel Houellebecq, par Clément Mitéran

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Est-il le plus grand écrivain de notre époque ? Un auteur visionnaire ? Ou un génie… du marketing ? », interroge d'emblée l'émission qui, dans son numéro du 4 mars 2019, explorera le phénomène éditorial et sociétal que représente la parution d'un livre de Michel Houellebecq.Son dernier roman Sérotonine, est en tête des ventes depuis deux mois, en France, mais aussi en Europe, sans même que l’auteur n’ait accordé une seule interview. « Stupéfiant ! vous racontera comment cet écrivain de la dépression, de la misère sexuelle, du libéralisme triomphant est devenu une “rockstar” de la littérature », annoncent Léa Salamé et son équipe.Des invités viendront donner leur avis sur Michel Houellebecq, ses livres et la stratégie commerciale derrière les parutions, au cours de l'émission.Les rédacteurs en chef de « Stupéfiant ! » sont Jérôme Bermyn et Caroline Gauthier, tandis que la production est assurée par Bangumi et Laurent Bon.Avec Sérotonine, son dernier roman, Houellebecq a réalisé l'un des meilleurs départs en librairie, écoulant quelque 90.000 exemplaires en une semaine.L'écrivain français sera très présent en cette année 2019, puisqu'il sera à l'affiche de C'est extra , le 15e de Guillaume Nicloux, qui réunira Michel Houellebecq et Gérard Depardieu. Les deux hommes se retrouveront en cure dans un Centre de Thalasso à Cabourg, où des événements inattendus se produiront bientôt... Le tournage est imminent.Le film doit sortir au cours de l'année 2019.