Lecture ou écrans ? Tous deux influencent le cerveau des enfants

L'opposition entre les livres et les écrans relève souvent de la facilité : les premiers seraient forcément supérieurs aux seconds. Au-delà des a priori, livres et écrans ont une influence importante sur le développement des cerveaux des enfants, qui n'est certainement pas à négliger...

(photo d'illustration, Hey Paul Studios, CC BY 2.0)

Vieillir devant les écrans

Pas besoin d'une étude pour se convaincre de l'intérêt de l'apprentissage de la lecture : les chercheurs Timothy Keller et Marcel Just ont plutôt voulu observer l'évolution du cerveau à mesure qu'un individu apprend à lire. 72 enfants âgés de 8 à 10 ans ont ainsi vu leur cerveau observé à l'aide de l'imagerie cérébrale au fil de près de 100 heures d'apprentissage de la lecture, sur 6 mois, pour une expérience réalisée en 2009, mais qui fait toujours référence.L'évolution des images cérébrales avait alors mis au jour une conséquence impressionnante liée à l'apprentissage de la lecture : la présence de substance blanche dans les cerveaux des enfants s'est considérablement améliorée par rapport à la période précédant l'étude.Et cette substance blanche n'est pas anodine : partie intérieure du cerveau, elle permet de faire circuler les informations dans le système nerveux. Autrement dit, les signaux électriques qui permettent de réfléchir et de réagir, tout simplement. Non seulement les enfants ont pu lire avec plus de facilité après l'apprentissage qu'ils ont suivis, mais, en plus, leur cerveau était devenu plus efficace et mieux structuré.« Montrer qu'il est possible de relier la substance blanche d'un cerveau a des implications importantes pour le traitement des troubles liés à la lecture et d'autres troubles du développement, y compris l'autisme », se réjouissait alors Marcel Just, coauteur.Une étude américaine, menée par les Instituts nationaux américains de la santé (National Institutes of Health, NIH), s'est intéressée aux effets de la consommation d'écrans sur le cerveau des enfants. 4500 enfants de 9 et 10 ans ont été observés et suivis, leur cerveau examiné à l'aide d'un système d'imagerie par résonance magnétique, pour y déceler d'éventuelles modifications.Un amincissement prématuré du cortex aurait été observé sur un certain nombre d'enfants utilisant les smartphones, tablettes et autres écrans de télévision, par exemple, plus de 7 heures par jour. Cet amenuisement, dont la désignation est plutôt négative, a pour l'instant était catégorisé comme un processus de vieillissement, mais les auteurs de l'étude préfèrent rester prudents quant aux effets concrets. Le cortex, toutefois, est la zone du cerveau qui traite les informations envoyées par les cinq sens, rappelle l'AFP.Les études autour des effets des écrans se poursuivront jusqu'en 2019, ont expliqué les instituts, et les premiers résultats complets seront publiés cette année-là. En attendant, il sera peut-être souhaitable de réduire le temps d'écrans à moins de 7 heures par jour...