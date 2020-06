Lectures pour les grandes vacances : la Belgique se mobilise

Plus de lectures encore !

Selon les premières études, le chiffre d’affaires des éditeurs belges devrait perdre entre 25 et 60 %. Un seul cri : « Achetez local ! » Fort bien, mais encore faut-il comprendre ce que signifie un livre belge. Pour ce faire, l’ADEB, association des éditeurs, propose quelques critères :• Un livre édité en Belgique• Par un éditeur dont le siège social ou d’exploitation est situé en Belgique• Qu’il soit membre de l’ADEB, des Éditeurs singuliers, ou non.• Un livre dont l’auteur ou l’illustrateur est belgeMais aussi…• Un livre distribué et édité de façon professionnelle• Des titres disponibles partout• Dans le respect des droits d’auteurOr, pour répondre à ces critères, on pourra piocher dans des catalogues de manga, de bande dessinée, évidemment, mais également de livres jeunesse, de littérature, sciences humaines ou exactes. Si cela ne suffit pas, alors on abordera l’architecture, le patrimoine, les ouvrages d’art ou la poésie.Et bien entendu, se précipiter en librairie sera encore plus apprécié, pour boucler la boucle d’un soutien aux commerces locaux.De plus, « un challenge de lecture noir-jaune-rouge » est également lancé : des missions — loin d’être impossibles ! – sont proposées par l’association. Il faudra alors prendre en photo son défi et l’accompagner des hashtags nécessaires pour participer au concours.À la clef, des livres (belges, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant…) seront attribués par tirage au sort.Les missions sont les suivantes :• Emmener un livre belge en vacances et l’y photographier• Découvrir via les ouvrages d’un éditeur belge un genre qu’on n’a jamais lu auparavant (poésie, nouvelles, manga…)• Lire un livre belge à un enfant• Lire un livre dont l’auteur & son éditeur sont belges• Lire un livre dont l’action se déroule en Belgique• Lire un livre belge conseillé par votre libraire• Lire un livre belge emprunté à un•e ami•e• Prêter un livre belge à un•e ami•e• Emmener une BD belge avec soi sur la plage ou au parc• Photographier les livres publiés par au moins cinq maisons d’édition belges dans ta librairie préférée.Et les tags pour les réseaux sociaux sont les suivants : #DLBDVV ou #DesLivresBelgesDansVotreValise. Excellentes lectures.