Leduc.s et Charleston intégreront les éditions Albin Michel

Créées en 2003, les Éditions Leduc.s ont connu un fort développement ces dernières années et représentent un CA d’environ 10 M€, publiant en 2018 plus de 300 nouveautés. Elles sont devenues un acteur de référence sur les segments du bien-être, de la santé et du développement personnel.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Le groupe Albin Michel annonce donc son intention d’acquérir les éditions Leduc.s : des négociations exclusives sont en cours, et d’ici au début de l’année 2019, la vente devrait être effective. Leduc.s s’est également distingué par la création de la marque Charleston qui officie dans le secteur de la littérature féminine.



« Je suis très fier de la belle histoire que nous avons écrite depuis la création des Éditions Leduc.s il y a 15 ans. Aujourd’hui, à la tête de l’éditeur et packager anglais Eddison Books basé à Londres, mon avenir professionnel se construit outre-Manche, et il était temps pour moi de passer le relais, pour que s’écrive un nouveau chapitre des Éditions Leduc.s », explique Stéphane Leduc.





Il ajoute : « Avec mes associés Karine Bailly de Robien et Pierre-Benoît de Veron, nous avons choisi de nous adosser à Albin Michel, avec qui nous partageons des valeurs communes, une conception proche du métier d’éditeur, et dont les dirigeants ont témoigné leur attachement à notre identité éditoriale et auront à cœur de préserver l’autonomie de fonctionnement de notre maison. »



Si Stéphane Leduc se retire de la direction des Éditions Leduc.s, ses associés Karine Bailly de Robien et Pierre-Benoît de Veron resteront les directeurs associés des Éditions Leduc.s, dont le président sera Gilles Haéri, actuel directeur général d’Albin Michel.



Gilles Haéri, directeur général des éditions Albin Michel, souligne. « Nous sommes ravis que cette maison si dynamique et créative ait choisi de s’adosser à Albin Michel. Ses dirigeants et ses équipes pourront compter sur notre groupe pour les accompagner dans leurs projets éditoriaux. Cette acquisition est importante pour Albin Michel, car elle nous permet d’augmenter significativement notre présence sur le marché du pratique, qui constitue un de nos axes de développement prioritaires pour l’avenir. »





« Cette opération permet de conforter le partenariat historique qui existait entre les Éditions Leduc.s et notre société de distribution et de diffusion Dilisco, présidée par mon fils Alexis et dirigée par David Gobert », poursuit Francis Esménard, PDG.



Et de conclure : « Avec Leduc.s, mais aussi les Éditions Jouvence dont Albin Michel a acquis récemment 80 % du capital, les Éditions Horay qui publient les ouvrages de Laurence Pernoud, et bien entendu les Éditions Trédaniel, éditeur indépendant et incontournable en ce qui concerne la vie pratique, le développement personnel et l’ésotérisme, Dilisco s’affirme comme un partenaire essentiel des libraires et de la grande distribution dans tous ces domaines. »