Légion d'honneur : Geneviève Patte et Hélène Richard décorées

Les bibliothèques sont à l'honneur ce mercredi 31 janvier avec l'entrée dans l'Ordre de la Légion d'honneur de deux professionnelles émérites : Geneviève Patte, écrivaine et bibliothécaire, et Hélène Richard, inspectrice générale des bibliothèques, seront élevées au rang de Chevalier de la Légion d'honneur. Par ailleurs, Thierry Claerr, Chef du bureau de la lecture publique à la direction générale des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture, sera fait Chevalier de l’ordre national du mérite.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Au sein de la profession de bibliothécaire, Geneviève Patte est connue comme la fondatrice de La Joie par les livres, le « Centre national du livre des enfants », et de la Petite Bibliothèque Ronde de Clamart. Nommée Chevalier de la Légion d'honneur en 2017, elle recevra sa distinction au ministère de la Culture ce mercredi 31 janvier. Rappelons que Geneviève Patte fait partie des nommés pour le Prix Astrid Lindgren, au titre de la promotion de la lecture.

À ses côtés, Hélène Richard, inspectrice générale des bibliothèques : d'abord conservatrice à la bibliothèque municipale de Poitiers, puis directrice des bibliothèques et archives municipales de Besançon. Elle devient directrice du département des Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France en 2009 avant, un an plus tard, d'être nommée inspectrice générale des bibliothèques. Elle signe la même année un rapport sur la formation aux questions patrimoniales dans les bibliothèques.

Enfin, Thierry Claerr, Chef du bureau de la lecture publique à la direction générale des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture, sera fait Chevalier de l’ordre national du mérite. Élève de l’École nationale des chartes et de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, Thierry Claerr a ensuite été chargé de la Bibliothèque d’étude de Brest.