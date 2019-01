Légion d'honneur : René de Obaldia et Michel Houellebecq décorés

(Sunny Ripert, CC BY-SA 2.0)

Grande chancellerie de la Légion d'honneur

Premier ministre

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Ministère de la culture

Au grade de commandeurMme Kahane (Martine, Marie), conservateur général (h) des bibliothèques. Officier du 9 juin 2011.Au grade d'officierMme Enjolet (Catherine, Solange), écrivain, fondatrice et présidente d'une association de parrainage d'enfants. Chevalier du 11 mars 2009.Au grade de chevalierMme Hernandez (Cécile, Anne, Stéphanie), snowboardeuse handisport, journaliste et écrivaine ; 20 ans de services.Au grade de chevalierMme Labbé (Brigitte, Marie-Françoise), créatrice de collections et auteure d'ouvrages philosophiques à destination de la jeunesse, animatrice et conférencière en milieu scolaire ; 38 ans de services.M. Lehoucq (Roland, Thierry), astrophysicien, auteur d'ouvrages et responsable de manifestations pour la promotion des sciences ; 33 ans de services.Mme Weulersse (Odile, Louise, Blanche), maîtresse de conférences honoraire, auteure de romans historiques pour la jeunesse, intervenante en milieu scolaire ; 50 ans de services.Au grade de chevalierM. Michaud (François, Marie, Pierre), conservateur général des bibliothèques, directeur de la bibliothèque interuniversitaire Sainte-Geneviève ; 33 ans de services.Au grade de commandeurM. de Obaldia (René, Maurice, Claire), écrivain, dramaturge, poète, membre de l'Académie française. Officier du 9 mars 2011.Au grade d'officierMme Patry-Morel, née Patry (Cécile, Roselyne, Pierrette), orthophoniste, fondatrice et ancienne présidente d'une bibliothèque sonore, écrivain. Chevalier du 11 octobre 2007.Au grade de chevalierM. Bern (Stéphane), journaliste, animateur, écrivain, chargé par le Président de la République d'une mission d'identification des monuments en péril et des trésors méconnus du patrimoine ; 33 ans de services.M. Houellebecq, né Thomas (Michel), écrivain, poète, essayiste ; 35 ans de services.M. Jousset (Frédéric, André), chef d'entreprise, président d'un groupe d'édition culturelle, membre du comité d'orientation d'un dispositif culturel ; 25 ans de services.