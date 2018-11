Leïla Slimani, Française la plus influente : un espoir pour les sans-papiers ?

Le classement Vanity Fair des 50 Français les plus influents du monde place Leïla Slimani, Prix Goncourt 2016 pour Chanson douce (Gallimard) en deuxième place, derrière le couturier Heidi Slimane, mais quelques places devant Emmanuel Macron, en 5e position. Un classement qui ne manque pas d'intérêt lorsqu'on se souvient que Slimani, pourtant désignée représentante personnelle du chef d'État pour la francophonie, lui a tenu tête sur un sujet brûlant, celui du sort réservé aux personnes sans-papiers.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Le classement annuel des personnalités françaises les plus influentes, établi par Vanity Fair, n'engage que ceux qui le suivent : les critères sont ceux de la publication des Éditions Condé Nast et n'ont rien d'objectif. Cette année, on retrouve dans ce classement quelques auteurs et autrices, dont Édouard Louis (18e), Virginie Despentes (31e), Barbara Cassin (38e) ou encore Florian Zeller (44e).

Le plus intéressant, c'est bien la place accordée à Leïla Slimani, devant Emmanuel Macron, qui l'a nommée il y a un an représentante personnelle pour la francophonie. « Elle représentera une politique francophone ouverte, en action, centrée sur des projets concrets liés aux priorités du Président de la République telles que l’éducation, la culture, l’égalité femmes-hommes, l’insertion professionnelle et la mobilité des jeunes, la lutte contre le dérèglement climatique et le développement du numérique », annonçait alors l'Élysée.

Un an après, la représentante personnelle du chef de l'État n'a pas hésité à critiquer, en filigrane, sa politique du « en même temps », désormais bien connue. Dans une tribune publiée par Le Monde, l'autrice annonce : « Emmanuel Macron aurait pu défendre les immigrés avec plus de vigueur. »

Elle fait référence à un événement survenu en marge des visites du président à l'occasion des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. « Le 6 novembre, à Verdun, un vétéran s’est adressé au président Emmanuel Macron en demandant : “Quand mettrez-vous les sans-papiers hors de chez nous ?” », raconte la romancière dans sa tribune. « Ce vétéran, je le connais. Ou plutôt, je le reconnais. Cette voix amère, ce ton aigre, cette façon hautaine de cracher les syllabes lorsqu’il dit “sans-papiers”. Tous les métèques de France vous le diront, tous les Arabes, les Noirs, les sans ou avec papiers vous le confirmeront : ces propos sont de plus en plus courants », poursuit-elle.

Hier après-midi à Verdun, Emmanuel Macron a salué des anciens combattants. Sauf qu’il y avait des micros partout…



Vous avez les oreilles qui saignent ? C’est normal.#Quotidien pic.twitter.com/h2jkNNmX4R — Quotidien (@Qofficiel) November 7, 2018



« Pourtant, il me semble qu’Emmanuel Macron aurait pu défendre avec plus de vigueur et de froideur ceux que cet homme rêve de mettre dehors. Il aurait pu lui répondre sèchement qu’on ne parle pas ainsi des gens en les résumant au vocable “sans-papiers” », indiquait Leïla Slimani dans sa tribune du 10 novembre dernier.



Si la tribune de Slimani a attiré l'attention, difficile d'estimer l'influence qu'elle aura sur la politique du président en matière d'immigration — en matière de francophonie et de soutien aux écrivains, en tout cas, le bilan est loin d'être parfait. Si la lauréate du Prix Goncourt 2016 atteint en effet les sommets du classement Vanity Fair, les personnes « sans-papiers » et autres réfugiés, eux, ne votent pas, ce qui rend leur influence... nulle.