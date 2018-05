Leïla Slimani, Gaël Faye et Françoise Bourdin, héros des bibliothèques

Si les bibliothèques sont les lieux privilégiés du partage et de l’échange, alors leurs usagers ont aussi un mot à dire. Ainsi Leïla Slimani, Giulia Enders, Christophe Cazenove et William Maury ainsi que Dominique de Saint Mars et Serge Bloch se partagent leurs faveurs.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0

En fonction des segments éditoriaux, quels sont les auteurs les plus empruntés dans les bibliothèques de France en 2017 ? Plusieurs catégories existent pour le définir :

Fiction Adulte

Chanson douce de Leïla Slimani

Petit pays de Gaël Faye

Face à la mer de Françoise Bourdin

Documentaire

Le charme discret de l’intestin, de Giulia Enders

Sur les chemins noirs, de Sylvain Tesson

La vie secrète des arbres, de Peter Wohlleben

Bande dessinée

Les sisters 2 : à la mode de chez nous, de Christophe Cazenove et Willyam Maury

Lou ! 5 : Laser ninja, de Julien Neel

Les sisters 7 : mon coup d’soleil, c’est toi, par les mêmes auteurs déjà cités

Jeunesse : là, c’est moins évident, parce qu’une forme de suprématie de Dominique de Saint Mars et Sege Bloch s’impose au point d’accaparer les quatre premières places et de ne laisser à JK Rowling que la 5e avec le premier tome d'Harry Potter, à l’école des sorciers.

Ainsi, Lili se fait piéger sur Internet, Max et Lili veulent tout savoir sur les bébés et Max et Lili ne font pas leurs devoirs sont les trois titres les plus empruntés.

Du côté des acquisitions, les tendances sont plus nuancées et, côté Fiction adulte, on retrouve le trio suivant :

Quand sort la recluse de Fred Vargas

Un appartement à Paris Guillaume Musso

La dernière des Stanfield de Marc Lévy

Pour les documentaires :

La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben

Votre cerveau de Michel Cymes

Homo deus : une brève histoire de l’avenir de Yuval Noah Harari

En bande dessinée :

Astérix 37 : Astérix et la transitalique de Jean-Yves Ferri, Didier Conrad

Momo 1 de Jonathan Garnier

Titeuf 15 : À fond le slip ! de Zep

Et enfin en jeunesse :

Les motos de Christine Baillet

Journal d’un dégonflé 10 : Zéro réseau de Jeff Kinney

La passe-miroir 3 : La mémoire de Babel de Christelle Dabos

On pourra accéder à l’ensemble du Baromètre à cette adresse, pour encore plus de données.

Pour obtenir ces résultats, 167 bibliothèques ont servi d’échantillon représentatif. Elles ont desservi près de 4,5 millions d’habitants et effectué près de 13 millions de prêts et de 463 000 acquisitions en 2017.

En regard de 2016, on constate une augmentation du nombre de prêts, 13 %, bien que le nombre d’œuvres lui-même ne soit en hausse que de 2 %. « Comme en 2015 et 2016, les 10 œuvres les plus empruntées ne représentent ainsi que 0,3 % des prêts. Les 10 œuvres les plus acquises ne représentent que 0,9 % des acquisitions », indique l’étude réalisée (voir en fin d’article).

Majoritairement, c’est la jeunesse hors BD qui est la plus empruntée, 45 %, contre 29 % pour la fiction adulte et 25 % pour la bande dessinée. La répartition des acquisitions est différente : 37 % de jeunesse, 24 % de fiction adulte, 21 % de documentaire adulte et 18 % de BD.

Ce qui se constate sans trop d’étonnement, c’est le lien entre les meilleures ventes et les prêts. « Six ouvrages du “top dix” des romans les plus vendus en 2017 figurent au palmarès des 100 ouvrages les plus prêtés en bibliothèque. De même, 7 titres du Top 50 des meilleures ventes en librairie 2017 se retrouvent dans les ouvrages de fiction adulte les plus empruntés en bibliothèque. 51 des 100 titres de fiction adulte les plus empruntés se retrouvent parmi les meilleures ventes en librairies, toutes catégories confondues. »