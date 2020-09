Leila Slimani : Magistrale, sur Canal+

Cinéaste, écrivain·e, musicien·ne, designer, chef·fe, danseur·se, dessinateur·rice, couturier·ère… chaque numéro de Magistral·e est un document unique, développé en collaboration avec son invité·e.« Comment naît une idée ? Comment la transformer en œuvre ? Existe-t-il une méthode commune aux créateurs et créatrices ? La créativité s’entretient-elle ? Pourquoi et comment s’autorise-t-on à créer ? Ce sont quelques-unes des questions qui nous ont incités à lancer cette collection qui donne la parole à de grand·es créateurs et créatrices et nous permet... d’entrer dans leur tête. Leurs œuvres nous entourent et leurs parcours nous inspirent, mais très concrètement quelle est la réflexion derrière leur art, leur matière ? »Michel Hazanavicius (César et Oscar du Meilleur Réalisateur) avait ouvert la collection. Leïla Slimani (Prix Goncourt 2016) est l'invitée du second numéro de Magistral·e.En novembre, Magistral·e accueillera l’auteur de BD Riad Sattouf et en décembre la cheffe Anne-Sophie Pic, avant de poursuivre la collection avec de nouveaux invités prestigieux.Leila Slimani, mardi 13 octobre à 22H40 sur CANAL+ et MyCanal.