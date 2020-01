Lelivrescolaire.fr entend accélérer son développement grâce à Hachette Livre

Créé en 2010, Lelivrescolaire.fr conçoit des manuels scolaires collaboratifs, imprimés au format papier et également disponibles en version numérique en accès libre. La jeune maison entend aujourd’hui coopérer avec le groupe Hachette Livre pour poursuivre son déploiement à l’international.



Après avoir réalisé une belle percée lors de la réforme du collège de 2016 et 2017, Lelivrescolaire.fr a renforcé ses positions à l’occasion de la réforme du lycée de 2019, et s’est implanté durablement dans le paysage de l’édition scolaire.



Les fondateurs de la maison continueront de diriger l’entreprise, qui reste basée à Lyon, aux côtés de leurs équipes. Le modèle collaboratif et innovant, ainsi que l’accès gratuit en ligne, qui constituent l’ADN du Livrescolaire.fr, perdureront dans le cadre de ce partenariat, tout comme l’indépendance éditoriale de la maison d’édition, assure le communiqué.



« Nous sommes très heureux de pouvoir accélérer notre développement en nous adossant à Hachette Livre. Le groupe va notamment nous permettre de répondre aux défis industriels que nous rencontrons suite à notre succès des dernières années », s’est réjoui Raphaël Taieb, CEO du Livrescolaire.fr.



« En 2019, 25 % des manuels ont été vendus sous forme numérique. Les enjeux deviennent donc colossaux et les investissements très importants. Hachette Livre, acteur majeur dans l’éducation en France, est le partenaire idéal pour soutenir notre ambition. »



D’autant que le groupe est implanté dans le secteur scolaire à l’étranger. En Espagne, à travers sa filiale Anaya, mais aussi au Royaume-Uni, à travers sa filiale Hodder Education. « C’est aussi l’opportunité pour nous d’envisager un développement à l’international », a-t-il confié.

Du côté de Hachette Livre, déjà présent dans l’édition scolaire française à travers les marques Hachette Éducation, Hatier, Didier et Foucher, il s’agit de consolider sa place d’acteur innovant dans l’éducation.



« Le groupe Hachette Livre est ravi d’accueillir Lelivrescolaire.fr dont les valeurs, le positionnement, et la qualité de l’offre numérique en font un acteur unique dans le paysage de l’édition scolaire », a déclaré à son tour Arnaud Nourry, président-directeur général du groupe Hachette Livre.



« La culture de Hachette Livre, qui regroupe une constellation de maisons évoluant de façon autonome, est propice au développement du Livrescolaire.fr qui a et conservera son identité, notamment la dimension collaborative, et son modèle économique. »