Lenny Kravitz annonce la parution de ses mémoires, Let Love Rule

My memoir, Let Love Rule, will be out on October 6th. Pre-order at https://t.co/TQ8bMOk3Kc pic.twitter.com/PCZZuNMh38 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) June 30, 2020

Photographie : Lenny Kravitz en 2013, Larry Darling, CC BY 2.0

« Une belle et enrichissante expérience » : c'est ainsi que le rockeur Lenny Kravitz qualifie l'écriture de ses mémoires, à paraitre en octobre prochain chez Henry Holt and Company aux États-Unis et chez Sphere au Royaume-Uni. Pour le moment, aucune sortie n'a été annoncée en France.Les mémoires seront consacrées aux 25 premières années de la vie de Kravitz, jusqu'à son premier album, Let Love Rule. « Ce voyage, riche en aventures, m'a permis de trouver ma voix et moi-même. L'amour m'a guidé tout au long de cette traversée, et l'amour est devenu mon message », a souligné l'artiste.L'ouvrage se déroulera entre Manhattan et Brooklyn, avec des voyages vers Los Angeles, l'Allemagne, l'Angleterre et la France. « C'est l'histoire d'un gamin immensément créatif qui, malgré des difficultés à l'école et des tensions à la maison, se sauve par la musique », indique l'éditeur à propos du livre. Ce dernier a été coécrit avec David Ritz, qui a notamment cosigné les autobiographies de Janet Jackson, BB King ou encore Morris Day.Kravitz assurera lui-même la lecture de ses mémoires, pour la version audio en anglais.