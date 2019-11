Les 100 livres à retrouver pour Noël en librairie

Noël en librairie, Pâques aussi

Il sera distribué gratuitement dès la première semaine de décembre dans plus de 100 librairies membres de l’association, de Limoges à Biarritz, en passant par La Rochelle, Pau, Bordeaux, Poitiers, etc. Une première édition avait déjà été réalisée en 2018.L’ensemble des titres choisis par les libraires pour ce catalogue peut être réservé et commandé en ligne sur leur portail collectif. Le guide sera disponible dès la première semaine de décembre.Ce catalogue est le résultat d’un travail collectif et reflète la diversité des librairies indépendantes. Il rassemble les mêmes conseils précieux que les lecteurs peuvent trouver dans ces librairies proches de chez eux, et présentes partout sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Les livres conseillés dans “Noël en librairie indépendante” sont choisis un à un pour leur qualité, afin de proposer une sélection unique aux clients des librairies.La librairie indépendante n’est pas un commerce comme un autre, elle est un lieu de vie et de partage. Le libraire est un acteur culturel, un médiateur capable de conseiller n’importe quel lecteur. Il propose une sélection unique de livres retenus selon sa sensibilité. C’est défendre la liberté d’expression que d’accepter de référencer des livres de toutes origines et de tous courants.En organisant des animations, rencontres et expositions, il permet au public d’accéder à des pratiques culturelles variées et de qualité partout sur le territoire. Faire ses achats dans une librairie indépendante, c’est défendre le commerce de proximité et la vitalité culturelle de sa région, c’est être militant tout en se faisant plaisir.Une librairie indépendante est soumise à la même règle que tous les détaillants de livres depuis 1981. Grâce à la Loi Lang, elle est tenue de vendre les livres neufs au même prix que dans les autres lieux de distribution, quelle que soit la période de l’année ou son territoire. Elle doit également s’aligner sur les dates de mise en vente officielles dans un souci d’égalité.Le catalogue est à consulter et/ou télécharger ci-dessous.