Les 100 livres les plus censurés des années 2010, toujours présents

Photographie : illustration, Oskari Kettunen, CC BY 2.0

Une rétrospective de la censure à travers les dix dernières années : l'ALA a réalisé un top 100 des ouvrages les plus contestés, critiqués et, in fine, menacés de cette décennie écoulée. Le comité chargé de la liberté intellectuelle de l'ALA a réuni les données disponibles, et les différents cas recensés, pour établir un relevé le plus précis possible. Toutefois, précise le comité, entre 82 et 97 % des cas ne seraient pas signalés, et passeraient sous le radar.Ces ouvrages font l'objet de tentatives de censure à cause des sujets qu'ils abordent (homosexualité, violences policières, religions...) ou du langage utilisé, jugé inapproprié pour telle ou telle catégorie de lecteurs. Sont particulièrement visés les livres pour enfants ou pour adolescents, que les adultes ont tendance à juger bien sévèrement...Le comité chargé de la liberté intellectuelle de l'ALA relève également que les ouvrages qui ont fait l'objet d'une adaptation audiovisuelle, exposés sous le feu des projecteurs, ont plus de chances de s'attirer les foudres des censeurs en tout genre...Les 20 premiers ouvrages de la liste sont les suivants :The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian de Sherman AlexieCaptain Underpants (série) de Dav PilkeyThirteen Reasons Why de Jay AsherLooking for Alaska de John GreenGeorge d'Alex GinoAnd Tango Makes Three de Justin Richardson et Peter ParnellDrama de Raina TelgemeierFifty Shades of Grey de E. L. JamesInternet Girls (série) de Lauren MyracleThe Bluest Eye de Toni MorrisonThe Kite Runner de Khaled HosseiniHunger Games de Suzanne CollinsI Am Jazz de Jazz Jennings et Jessica HerthelThe Perks of Being a Wallflower de Stephen ChboskyTo Kill a Mockingbird de Harper LeeBone (série) de Jeff SmithThe Glass Castle de Jeannette WallsTwo Boys Kissing de David LevithanA Day in the Life of Marlon Bundo de Jill TwissSex is a Funny Word de Cory SilverbergLe reste de la liste, qui comprend un certain nombre de classiques comme Des souris et des hommes de John Steinbeck ou La couleur pourpre d'Alice Walker, est consultable à cette adresse