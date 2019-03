Les 11 polars préférés des Français

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)

C’est sans trop de surprises que l’on retrouve une majorité de format poche dans la liste des polars les plus vendus : n’oublions pas qu’en 2018, 32 des 50 livres les plus vendus étaient justement en petit format. Avec 11,9 millions d’exemplaires écoulés, selon les données de GfK, ces livres ont le vent en poupe : prix très abordable, sélection large… de quoi convaincre aisément.Dans la liste on retrouve doncLe saut de l’ange, de Lisa Gardner, LGF (trad. Floriane Vidal)Selfies, de Jussi Adler-Olsen, LGF - (trad. Caroline Berg) Grand Prix policier des lectrices de Elle et Prix polar des lecteurs du Livre de PocheDans l’ombre du brasier, d’Hervé Le Corre, RivagesSummer, de Monica Sabolo, LGFLes disparus du phare, de Peter May, Actes Sud/ Babel noir (trad. Jean-René Dastugue) L’outsider, de Stephen King , Albin Michel (trad. Jean Esch)Le journal de ma disparition, de Camilla Grebe, LGF (trad. Anna Postel)Le cercle des impunis, de Paul Merault, FayardDans les angles morts, d’Elizabeth Brundage, LGF (trad. Cécile Arnaud)À même la peau, de Lisa Gardner, Albin Michel (trad. Cécile Deniard) Entre deux mondes, d’Olivier Norek , PocketAvec cinq titres placés dans ce palmarès, LGF, alias Le livre de poche, se taille la part du lion. À ce titre, notons la triple performance de Lisa Gardner. Elle place en effet deux livres dans cette sélection de début d'année, et comptait déjà parmi les 10 livres les plus achetés en 2018, à la 6e place, avec Famille parfaite (trad. Cécile Deniard) toujours chez Livre de poche – 347 000 exemplaires, tout de même.Et toujours avec un polar…Autre point, plus intrigant, sur les 11 titres retenus, 7 sont des traductions. De quoi interroger les pratiques de lecture, assurément.