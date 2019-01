Les 12 lauréats du concours Patrimoines en poésie récompensés

< > Ariane Galinaud (10ans), Le Lion Carla Heitz (11ans), Noble Dame de France Anthinéa Ayanides (8ans), Merveilleux Alexandre

Annoncé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le concours « Patrimoines en poésie » a invité les enfants âgés entre 8 et 12 ans, à écrire un poème sur leur patrimoine préféré en Île-de-France. Oeuvres d’art dans les musées, paysages du bord de Seine ou de Marne ou patrimoine industriel ont ainsi fait l'objet d’écritures sensibles, originales et parfois décalées.Deux possibilités s’offraient à eux pour rédiger leurs poèmes : soit en individuel dans le cadre familial, soit au sein d’un atelier d’écriture organisé par une structure culturelle partenaire de l’opération.Les douze lauréats, choisis parmi 908 enfants, ont reçu samedi dernier de nombreux lots dont des chèques-culture, un abonnement à une aventure Epopia et au magazine d’initiation à l’histoire de l’art Le Petit Léonard ainsi que la publication des poèmes lauréats dans un recueil de poésies.Cette année, la remise des prix a eu lieu à la Conciergerie, dans la grande salle des gens d’armes. La troisième édition a été placée sous le patronage de Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, et de Philippe Belaval, président du Centre des monuments nationaux.Les enfants ont pu profiter, en compagnie de leurs parents, des ateliers de créations liés à la période du Moyen-Âge dont « Recettes sauce Moyen-Âge », où il leur était demandé d'inventer une recette, ou « Attrape l’ombre » pour dessiner leurs ombres sur les murs prévus à cet effet.Présidé par Agnès Evren, en charge de la Culture, du Patrimoine et de la Création de la région Île-de-France et Nicole Da Costa, directrice régionale des affaires culturelles de Drac Île-de-France, cette nouvelle édition de « Patrimoines en poésie » montre un intérêt croissant de la jeunesse pour la poésie. Avec une participation en hausse cette année (908 par rapport à 869 enfants en 2017), le jeu-concours sera de retour pour une quatrième édition en 2019.Les 12 lauréats choisis par le jury :Ariane Galinaud (10 ans) - Le Lion, la place Denfert-Rochereau (Paris)Paol Tor (9 ans) - L'Assemblée en beauté, l'Assemblée Nationale (Paris)Anthinéa Ayanides (8 ans) - Merveilleux Alexandre !, le Château de Monte-Christo (Le Port-Marly)Paul Hébert (11 ans) - Les Arènes de Lutèce (Paris)Carla Heitz (11 ans) - Noble dame de France, l'Institut de France (Paris)Ricardo Goncalves (11 ans) - Les Anges de Saint-Séverin, église de Saint-Séverin (Paris)Joaquim Testot-Pinto (11 ans) - Chez Jean Cocteau, la Maison de Jean Cocteau (Milly-la-Forêt)Gaston de Rosa (11 ans) - Le chat bleu, Le Chat de C215 (Paris)Louis-Nicolas Brunie (11 ans) - L'Obélisque a pris tous les risques, l'Obélisque de la Concorde (Paris)Neige Mbog (8 ans) - Métro métro, les stations de métro parisiennes (Paris)Haythem Achi (9 ans) - Le pic du parc des Chanteraines, le parc des Chanteraines (Villeneuve-la-Garenne)Lionella Loufoundoussou (10 ans) - La Philharmonie (Paris)