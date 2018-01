Les 2 GeorgeS, à Bondy, librairie née sous une tente durant les fêtes

Les deux libraires, Audrey Neveu et Clara Da Silva, se décrivent comme « têtes brûlées », « têtues » et « engagées ». Elles viennent, contre vents et marée d'inaugurer leur librairies, nous racontent-elles avec bonne humeur. « Les 2 Georges » a en effet vu le jour dans une tente, à Bondy, à cause de retard dans les travaux. Après une inauguration insolite – mais réussie –, les voilà prêtes à s’installer.

Les 2 GeorgeS © Clara Delmas





Alors que les travaux retardent l’ouverture de la librairie, les deux jeunes femmes dynamiques décident de ne pas se laisser abattre. Le 5 rue des frères Darty peut attendre, après tout. Au cours d'une réunion Sylvine Thomassin, la maire de Bondy en Seine-Saint-Denis (93), indique qu’elle souhaitait acheter une tente pour la ville. Et ce, pour accueillir différents commerçants ou différents événements. La maire propose alors de précipiter l’achat pour y loger les deux libraires. Grandeur et joie.

Du 2 au 30 décembre 2017 donc, Audrey Neveu et Clara Da Silva louent un emplacement Place du 11 Novembre 1918, ce qui leur a permis une belle visibilité lors de ce mois si important et essentiel au bien-être des librairies. « On y a mis de notre personne, on avait froid, mais ce qui est important c’est que les gens y ont cru » s’enthousiasme Audrey Neveu.

Et ce n’est rien de dire que les deux jeunes femmes se sont démenées : transporter matin et soir de lourds cartons depuis une librairie en travaux jusqu’à la tente et inversement. « On prend n’importe qui au bras de fer maintenant » plaisante Clara Da Silva. Mais c’est surtout pour elles une période « épique », un « souvenir qui va rester », notamment grâce à l’aide qu’elles ont reçue, d’amis ou de clients qu’elles ne connaissaient pas, et ont offert coup de main, thé, café ou gâteaux.

En plus d’avoir fait de la publicité à la librairie, car la tente attirait les curieux (NdR : certains rentraient même pour savoir si elles vendaient des sapins), les deux jeunes libraires en profitaient pour promouvoir l’emplacement de leur future librairie, à quelques mètres de là. Astucieux.



Elles ont alors pu se rendre compte de « l’importance » de ce qu’elle faisait, et de la « nécessité » que leur librairie représentait pour la ville, en attirant notamment des personnes pas forcément habituées à fréquenter une librairie. « Un jour, des jeunes de 14 ans sont venus dans la tente et en partant, l’un s’est tourné vers mon associée et lui a dit “C’est bien ce que vous faites, Madame.” Ça nous a fait tellement plaisir », raconte Audrey.









Aujourd’hui, les libraires sont tout de même contentes de ne plus y être, avec le froid et la tempête. « Elle a été démontée pile-poil à temps ! » rigole Audrey. Reconnaissantes de ce mois de décembre qui leur a permis d’atteindre quelques objectifs et de se présenter à la ville, elles se préparent à l'ouverture de la librairie, qui devrait se faire mardi prochain, « si tout va bien ». L'inauguration est prévue le 20 janvier, lors de la Nuit de la lecture.

Un véritable duo de choc



Comment va-t-on retrouver l’ambiance de la tente à l’intérieur de la nouvelle librairie ? La réponse tient en deux mots, ou plutôt deux personnes : les libraires elles-mêmes qui cultivent la spontanéité et l’humour. Il suffit de voir leurs photomontages sur Facebook pour s’en rendre compte. « Nous voulons casser la distance entre un vendeur et son client » explique Audrey Neveu. De plus, toutes deux se décrivent comme « un duo qui fonctionne », animant ainsi la librairie.

Mais parce que l’on ne peut pas être léger sans être sérieux, et inversement, un point très important tient les deux jeunes femmes à coeur : déconstruire les idées reçues sur la vitalité littéraire et artistique en Seine-Saint-Denis. Elles ont constaté un regain de librairie dans le 93 qui se créent et perdurent.



De surcroît, Audrey Neveu nous explique que l’idée de la librairie n’est pas « d’apporter de la culture en Seine-Saint-Denis », car celle-ci existe déjà, riche et prolifique, mais de « changer l’image du 93 ». En effet, sortir du stéréotype du jeune de banlieue « qui, réellement, existe partout, et pas uniquement en Seine-Saint-Denis » est nécessaire. Pour cela, les libraires vont mettre en valeur les artistes et auteurs déjà connus et issus du 93.







Mais l’objectif n’est pas seulement de se concentrer sur des auteurs de la région. Elles veulent accueillir des auteurs et des artistes de « toute la France ». Le 1er février, elles accueilleront par exemple en dédicace Olivier Norek.



Autre point essentiel : la parité à la librairie, entre les différents acteurs. Ainsi, elles prévoient de mettre en place un partenariat avec les éditions Le temps des cerise et sa directrice Juliette Combes Latour. Les deux libraires souhaitent mettre à l’honneur les femmes avec leurs livres. Cette volonté de respecter la parité se retrouve jusque dans le nom de la librairie : Les 2 GeorgeS pour George Sand et Goerge Orwell.

De plus en plus, nos deux joyeuses Georges souhaitent aller progressivement vers le militantisme et transmettre leur amour de la lecture, notamment au public jeunesse.



Des volontés, un humour et un projet original qui vont s’inscrire physiquement dans le bâtiment de la librairie, avec un mur donnant sur un jardin partagé, des coins « cosy », un coin tipi avec un baldaquin pour les enfants et avec une décoration originale : des petits objets hétéroclites, un éléphant en papier peint fleuri appelé Amandine, en hommage à Amandine Dhée (lauréate du prix Hors concours 2017 pour La femme brouillon), un planisphère original d’Alexis Lecointe, une photo de David Hasselhoff qui trônera tout particulièrement dans la librairie...

En bref, une ambiance chaleureuse est à prévoir, dans laquelle les deux libraires ont plaisir de recevoir et de rire, et sont toujours partantes pour un café informel avec leurs clients.