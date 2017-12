Les 25 meilleurs livres de l'année 2017 selon Les Inrocks

Juste à temps pour les dernières sessions d'achats de cadeaux, le magazine culturel Les Inrocks présente sa sélection des meilleurs livres de l'année 2017. On y retrouve quelques favoris du titre, notamment Virginie Despentes, Don DeLillo, Simon Liberati ou Éric Reinhardt, mais aussi d'autres noms moins attendus.



La liste complète :

Virginie Despentes, Vernon Subutex 3 (Grasset)Alan Moore, Jérusalem, traduit par Claro (Inculte)Patrick Modiano, Souvenirs dormants (Gallimard)Don DeLillo, Zero K, traduit par Francis Kerline (Actes Sud)Lydie Salvayre, Tout homme est une nuit (Seuil)Will Self, Requin, traduit par Bernard Hoepffner (Éditions de l’Olivier)Orhan Pamuk, Cette chose étrange en moi, traduit par Valérie Gay-Aksoy (Gallimard)Éric Reinhardt, La Chambre des époux (Gallimard)Eva Ionesco, Innocence (Grasset)Simon Liberati, Les Rameaux noirs (Stock)Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne (Gallimard)Justine Augier, De l’ardeur (Actes Sud)Aurélien Bellanger, Le Grand Paris (Gallimard)Jonathan Safran Foer, Me voici, traduit par Stéphane Roques (Éditions de l’Olivier)Jakuta Alikavazovic, L’Avancée de la nuit (Éditions de l’Olivier)Cécile Guilbert, Les Républicains (Grasset)Sandra Lucbert, La Toile (Gallimard)Jay McInerney, Les Jours enfuis, traduit par Marc Amfreville (Éditions de l’Olivier)Philippe Djian, Marlène (Gallimard)Joël Baqué, La Fonte des glaces (P.O.L)Tanguy Viel, Article 353 du code pénal (Minuit)Vivian Gornick, Attachement féroce, traduit par Laetitia Devaux (Rivages)Lauren Groff, Les Furies, traduit par Carine Chichereau (Éditions de l’Olivier)Colson Whitehead, Underground Railroad, traduit par Serge Chauvin (Albin Michel)Anne et Claire Berest, Gabriële (Stock)Par ailleurs, l'hebdomadaire culturel retient 5 découvertes littéraires en 2017 :Fleur Breteau, L’Amour, accessoires (Verticales)Simon Johannin, L’Été des charognes (Allia)William Finnegan, Jours barbares, traduit par Franck Reichert (Éditions du sous-sol)Blandine Rinkel, L’Abandon des prétentions (Fayard)David Lopez, Fief (Seuil)