Les 26 et 27 mai, la BnF devient une Bibliothèque parlante

Pour la deuxième année consécutive, la Bibliothèque nationale de France se changera, au mois de mai, en Bibliothèque parlante. Le festival de lecture à voix haute aura lieu les 26 et 27 mai prochain, avec une liste d'invités à la hauteur : Virginie Despentes et le groupe Zëro, Sandrine Bonnaire, Denis Lavant, Éric Ruf ou encore Mathieu Amalric...

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Créé en 2017, le festival Bibliothèque parlante met en avant la lecture à voix haute au sein de la BnF, en réunissant lecteurs et musique, en organisant des lectures à une voix et d'autres à voix multiples...

Pour cette édition 2018, organisée les 26 et 27 mai, la BnF a ainsi convié Virginie Despentes, Béatrice Dalle et le groupe Zëro pour une lecture musicale inédite consacrée à l’univers de Pier Paolo Pasolini ; Sandrine Bonnaire, en duo avec le trompettiste Erik Truffaz, qui proposeront un concert-lecture autour de textes de Marguerite Duras ; mais aussi Mathieu Amalric, Anna Mouglalis, Arthur H, Anouk Grinberg, Jean-Claude Ameisen, Astrid Bas, Eric Ruf qui liront les textes de Robert Musil, Rosa Luxemburg, Bernard-Marie Koltès, Léon Bloy et Kamel Daoud.

La troupe de la Comédie-Française lira à plusieurs voix des textes de Georges Simenon, tandis que Colette, Françoise Sagan, Jacques Prévert, Simone de Beauvoir, Eluard, Tolstoï, Céline, Cocteau, ou encore Sartre liront leurs propres textes grâce à des enregistrements de la collection sonore de la BnF.



Des expériences atypiques et inédites seront aussi proposées au public, comme la lecture dans le noir total d’Arlette Desmots ou l'interprétation théâtrale de tous les types de livres, de la cuisine à la géographie, par les patrouilles de l’Outrapo, Ouvroir de Tragécomédie Potentielle.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés, avec une écoute en multicanal de l’opéra radiophonique Vingt mille lieues sous les mers d’après Jules Verne réalisé par France Culture, un goûter philosophique ou encore des lectures d’une sélection de textes du répertoire jeunesse.

Samedi 26 mai 2018 de 14h à 20h

Dimanche 27 mai 2018 de 13h à 19h

BnF | François-Mitterrand

Quai François-Mauriac — Paris 13e

Entrée libre, à l’exception des spectacles des Petit et Grand Auditoriums

Le programme complet est sur le site de la BnF