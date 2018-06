Les 30 éclaireurs de Vanity Fair : ces Françaises et Français prometteurs

L’un s’est attaqué à la réalité virtuelle dès l’âge de 15 ans, l’autre a levé 2 millions d’euros pour monter une biotech à 25 ans, une troisième parle sept langues et joue de l’orgue pour se détendre… Dans son numéro de juillet, Vanity Fair publie le nouveau palmarès des « 30 éclaireurs », version française du « New Establishment » du Vanity Fair US.









A l’honneur, trente talents de moins de trente ans. Des entrepreneurs, des chercheurs, des scientifiques, mais aussi des cinéastes, des musiciens, des cuisiniers, des écrivains, toute une jeune garde surprenante et iconoclaste qui annonce l’élite de demain.



Dans ce dossier dirigé par le rédacteur en chef de Vanity Fair, Olivier Bouchara, on retrouve trois personnalités, liées au monde du livre, de l’écrit et de la lecture :



Blandine Rinkel, 27 ans, artiste. Quand elle n’écrit pas pour la revue Le Matricule des anges, elle chante et danse au sein du collectif Catastrophe. Après l’album encensé par Étienne Daho, Blandine et ses amis ont publié un manifeste artistique, La nuit est encore jeune (Pauvert, 2018).

Thibault Duchemin, 26 ans, entrepreneur. Diplômé des Ponts et Chaussées et de Berkeley, il a mis au point une application, Ava, qui capte les mots prononcés autour de soi et les sous-titres en temps réel. Les malentendants peuvent ainsi suivre une conversation sur l’écran de leur portable.

Clément Benech, 27 ans, écrivain. Depuis L’Été slovène (Flammarion, 2013), publié à 21 ans, ce disciple d’Éric Chevillard et de Patrick Modiano a déjà fait paraître trois romans. Entre deux chroniques pour Libération, il prépare pour janvier 2019 un manifeste sur la photo dans le roman, « en hommage à Régis Debray ».