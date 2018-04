Les 33 premières années de Lincoln en archives numérisées

Connu comme le président qui a aboli l’esclavage et dont l’élection a provoqué la guerre de Sécession, la figure d’Abraham Lincoln ne cesse de fasciner. L’Abraham Lincoln Presidential Library and Museum (ALPLM), dans l’Illinois, a numérisé et mis en ligne tous les documents relatifs aux trente premières années du Président. On y retrouve, pêle-mêle, gribouillages d’enfance, documents personnels et oppositions législatives à l’esclavage.

Affidavit d’Abraham Lincoln concernant Joseph Tibbs, 4 January 1833





Le projet « The presidential library’s Papers of Abraham Lincoln », mis à la disposition des chercheurs, des enseignants ou encore de tous les curieux, sur le site de la Bibliothèque — celui-ci sera amélioré au fur et à mesure des retours des usagers —, couvre les trente premières années de l’un des présidents les plus aimés de l’histoire des États-Unis. Tout débute à sa naissance, en 1809, jusqu’à la fin de sa carrière législative, en 1842.



Au total, on retrouve 340 documents qui ont été écrits par ou à Lincoln. L’ALPLM propose aussi la lecture de 4 839 documents concernant le contexte historique. Le document le plus insolite ? Un petit classeur, utilisé par Lincoln lorsqu’il était élève. Il y apprend à soustraire, multiplier, diviser ou encore calculer. Y sont annotés également quelques petits commentaires et… des poèmes.



Abraham Lincoln is my nam[e]

And with my pen I wrote the same

I wrote in both hast[e] and speed

and left it here for fools to read



« Abraham Lincoln est mon nom / Et avec mon stylo j’ai écrit la même chose / J’ai écrit avec diligence et vitesse / et je l’ai laissé ici pour que les idiots puissent le lire. »



Les onze pages qui composent le classeur avaient été séparées et confiées à différentes personnes ou institutions. L’ALPLM les a réunies et en offre donc une vision complète. En effet, l’un de ses objectifs est de rassembler tous les documents concernant le président au même endroit. La bibliothèque a passé des années à les rassembler, pour les retranscrire et les annoter.

D’autres archives couvrent à la fois la vie personnelle et professionnelle de Lincoln. Depuis ses tentatives pour trouver un métier à New Salem, son travail juridique, jusqu’à ses relations avec Mary Owens et Mary Todd (future première dame). Il est aussi possible de lire les projets de loi que Lincoln a rédigés, les discours prononcés et les lettres ouvertes, diffusées dans les journaux.