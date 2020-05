Les 8 commandements de la Localecture : imaginer une autre édition

par Fabien Humbert, fondateur de HeditionH





Alors, c’est quoi la localecture ?

La traversée du désert

Mon amour des livres m’a amené à m’intéresser à l’industrie du livre. Aïe ! En ouvrant une maison d’édition, mes chances de survie au bout d’un an était apparemment très très minces. Un projet comme celui-ci ne se fait pas seul, et j’ai proposé cette idée à des personnes compétentes, levé des fonds privés, quelques centaines d’euros, et choisi avec eux une ligne éditoriale.Géographe, cartographe, graphiste, auteur, je m’aperçois, un matin cette fois-ci, que la Manche, département où je vis, offre le cadre idyllique à ce lancement ; les communes nouvelles foisonnaient ici. Le contexte des Gilets Jaunes et le rapport ville/campagne ont joué un rôle tout aussi important dans ce choix de rester ancré dans son espace de vie. Mais la géographie peinant à retrouver ses lettres de noblesse, aussi fallait-il étoffer la ligne éditoriale avec d’autres idées. Pouvant compter sur mon auteur principal, l’idée de remettre les nouvelles au goût du jour s’est imposée naturellement.Ainsi fut fait....Consommateur prudent, j’achète, depuis longtemps, mes fruits, mes légumes et mes protéines dans un rayon de 20 km chez des producteurs locaux et fuis les produits « chimiques ». L’idée d’écrire, de publier et de proposer des ouvrages sur les communes du Centre Manche entraîne forcément l’idée que ce sont des livres qu’il n’est pas possible de proposer à Marseille ou Bordeaux (sauf pour un public universitaire ou spécialisé). Ainsi est né tout naturellement le concept de localecture 1. D’abord une histoire humaine entre un éditeur, des auteurs, un imprimeur et des lecteurs locaux. Les échanges et l’entraide sont facilités.2. La volonté de prouver aux ruraux que de belles choses sont à dire sur leur cadre de vie.3. Une liberté de ton qui n’est pas soumise à la censure.4. Un réseau local de communication avec les médiathèques, bibliothèques, associations culturelles, journalistes locaux, mais pas que... La géographie étant un domaine spécialisé, il faut s’appuyer sur des organismes institutionnels. La recension de la Société de Géographie sur mon premier livre publié en tant qu’éditeur a été un véritable plaisir !5. Une sélection draconienne de libraires. En cela, je m’écarte des recommandations des institutions culturelles du livre qui tiennent absolument à ce que je diffuse mes livres sur toute la région... Financièrement c’est intenable ; si je rémunère mes auteurs à 10 %, ce n’est pas pour en offrir 30 à moult libraires.6. L’élaboration d’un site (www.heditionh.com) a montré tout son intérêt lors du confinement. Je refuse de passer par les grandes plateformes de vente d’ouvrages papier.7. L’impression limitée de chaque exemplaire (de l’ordre de 100 à 300 ex. par tirage), mais une offre variée : 2 livres en 2019, 4 livres parus de janvier à mai 2020, 2 à 3 autres prévus encore pour 2020. Même si je ne suis pas un mordu d’écologie, le fait d’imprimer en petits tirages peut faire sourire, mais l’imprimeur est à 15 km de chez moi. Je fais donc travailler le local, et je limite l’impact environnemental. Ce qui sous-entend que je rogne sur mes marges et que je limite aussi les librairies pour que le coût ne soit pas supporté par les lecteurs.8. L’intervention (gratuite) des auteurs (avec leur accord) auprès des établissements culturels et scolaires, en échange de quelques commandes d’ouvrages (avec quand même une limite de kilométrage). Pour exemple, une intervention avec le public d’une heure dans une bibliothèque située sur une commune rurale : 240 € de livres vendus et des échanges enrichissants !Jusqu’en mars 2020, je peux dire que j’ai prêché dans le désert. Mais avec la crise sanitaire, il est indéniable que le paysage du livre va et doit changer. Crise ou pas crise, en développant la localecture, j’ai pu publier un ouvrage la semaine avant le confinement, et deux autres, juste après. Mes lecteurs locaux et internautes ont pu venir s’approvisionner directement à domicile (avec les précautions d’usage en vigueur) ou commander via le site sans que cela ne modifie en rien leurs habitudes.Le seul regret est bien évidemment l’absence de salons, compréhensible pour des raisons sanitaires, mais aujourd’hui un lecteur local me suggérait l’idée d’une vente privée. Ce qui me laisse songer quand même que le concept de localecture, apparemment simpliste et utopique, dispose d’atouts non négligeables...Enfin, même si, en tant qu’éditeur rural, j’ai fêté la première année de ma maison lors du confinement, je ne me dégage pas encore de salaire mensuel. Avec le concept de localecture, j’ai trouvé un écho, voire une adhésion, autour de moi, et je suis persuadé que la barre des trois années va être franchie, même si je ne réponds pas aux critères des aides à la culture. Les commandes directes via le site permettent aussi d’élargir le lectorat.Déjà essoufflé avec le « formatage » dénoncé par les lecteurs eux-mêmes, le modèle économique du livre est cruellement touché par la crise sanitaire. Soit on continue avec les mêmes recettes... soit on explore des voies alternatives, dont fait partie la localecture.