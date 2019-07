Les 9 romans parfaits pour un été de lectures

Si l’expression « roman de gare » a longtemps désigné une littérature commerciale et de moindres qualités, même les plus snobs sont obligés d’admettre que cette littérature est la plus largement consommée, notamment en été. Qu’on l’achète en attendant le train ou qu’on la dévore sur la plage, cette littérature trop longtemps méprisée est pleine de surprise et de sincérité. Voici donc les 5 meilleurs de votre été.









Que faire des cons ?, de Maxime Rovere



Cet essai au titre volontairement provocateur — tout de même habilement sous-titré pour ne pas en rester un soi-même — est une délicieuse lecture sérieuse au ton pourtant franchement blagueur parfois. En quelques centaines de pages, l’auteur philosophe nous accompagne dans ses réflexions et ses conseils pour gérer le plus efficacement possible les personnalités toxiques. Une lecture philosophique des agressions quotidiennes et un manuel pour y résister.



Les Furtifs, d’Alain Damasio



En été, un bon roman d'anticipation ne se refuse jamais.



Lors de votre voyage en train, emportez un livre d’Alain Damasio pour le découvrir. Il est actuellement le meilleur auteur SF français de sa génération et il peut se vanter d’avoir largement renouvelé le genre. Les Furtifs est son dernier roman, mais vous pouvez vous tourner vers tous les autres aussi sans hésiter.



La Lame, de Frédéric Mars



Parce qu’un conseil lecture d’été n’est jamais complet sans un bon thriller, voici La Lame de Frédéric Mars. Un roman qui vous emporte en 2031, dans trois histoires qui n’ont rien en commun, mais seulement en apparence. Frissons garantis, même en plein soleil au bord de la mer. Un livre de 500 pages délicieusement réaliste ancré dans les questions de son époque.



Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla, de Jean-Christophe Ruffin



Il fallait aussi un livre d’amour pour compléter cette liste. Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla raconte l’histoire de deux jeunes gens sans le sou fraîchement débarqués d’URSS à Paris. Ils tombent amoureux et 30 ans plus tard, ils ont connu tout le succès qu’ils souhaitaient. Malheureusement, la vie a mis leurs sentiments à l’épreuve. Parviendront-ils à sauver leur couple ? Un roman magnifique qui nous emporte de l’Ukraine des années 50 à la France d’aujourd’hui sans nous laisser reprendre notre souffle.



Quand nos souvenirs viendront danser, de Virginie Grimaldi



Parce que l’été est aussi une saison de légèreté, il faut faire place à un peu d’humour. Dans Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, il n’en manque pas. L’autrice nous raconte l’histoire de six octogénaires qui vivent dans l’impasse des Colibris. Quand leurs maisons sont menacées de destruction, ils s’unissent pour résister de toutes leurs forces. Derrière les situations amusantes, l’émotion nous prend souvent aux tripes et titille notre rapport aux souvenirs.



La Sirène et le Scaphandrier, de Samuelle Barbier



Un roman émouvant qui interroge sur l’enfermement et le rapport au monde en explorant à fond la thématique. Zach est enfermé dans sa prison à New York et Hannah dans son appartement à Londres qu’elle refuse de quitter par peur du monde extérieur. Grâce à un programme de correspondance avec des prisonniers, les deux personnages entrent en contact et une relation qui finira par les sauver se noue.

Gare à Lou !, de Jean Teulé

Les fans de Jean Teulé sont systématiquement au rendez-vous quand l’un des écrivains les plus populaires de France sort son roman. Son dernier, Gare à Lou !, est surprenant et s’éloigne de ce qu’il a l’habitude de faire. Pourtant, c’est une véritable réussite. On y suit les aventures de la jeune Lou, âgée de 12 ans et qui possède l’étrange pouvoir de provoquer les ennuis qu’elle désire et imagine à ceux qui l’embêtent. Un régal !



Orange amère, d’Ann Patchett (trad. Hélène Frappat)



Avec les histoires d’amour, les drames familiaux sont sans doute les histoires qui ont produit le plus de romans. Ici, l’autrice américaine nous emmène dans les méandres relationnels d’une famille recomposée et dysfonctionnelle hantée par un lourd secret. Cal est mort, mais qui sait comment est-il vraiment mort ? Un livre que vous n’arrivez pas à lâcher.

Son vrai visage, de Karin Slaughter (trad. Eve Vila)

La fille de Laura, une orthophoniste discrète, observe un jour sa mère alors que celle-ci neutralise un terroriste sur le point de commettre un attentat. La jeune fille ne reconnaît pas sa mère dans l’héroïne qu’elle a été l’espace de quelques secondes et l’autrice nous emmène alors dans de profondes réflexions autour de la relation entre une mère et sa fille. Cette exploration minutieuse et universelle est chargée en émotions et ne laissera aucun lecteur indifférent.