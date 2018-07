Les actionnaires de Disney et Fox valident un rachat à 71,3 milliards $

L’accord entre la 21st Century Fox et Disney n’était plus qu’une question de jours : la finalisation et l’annonce officielle permettraient au second de disposer des actifs du premier, y compris son studio 20th Century Fox. Le tout pour une valeur qui devait dépasser 60 milliards $. Le compte y était presque.



crédit : Guy Shield



Oui, presque à quelque 11 milliards de dollars près en somme. Au fil des mois, les sommes évoquées pour ce rachat n’ont fait que grossir : 50, 60, et finalement, ce seront 71,3 milliards $. Bob Iger, qui avait supervisé le rachat de Marvel par Disney entre 2009 et 2010, est aujourd’hui aux anges.

En effet, les actionnaires de Disney ont validé le projet de reprise — et ceux de la Fox également. Ruper Murdoch, grand magnat des médias, et Bob Iger, roi du divertissement, se félicitent à qui mieux mieux, de cette opportunité. Qui doit encore être validée par l’autorité de la concurrence américaine.

L’accord devrait être entériné et actif dans le courant du premier semestre 2019 — possiblement avant la fin du premier trimestre. Et tout ce que Disney pourra alors utiliser pour consolider sa présence sur les écrans sera enfin disponible.

Ce qu’il faut en retenir, entre autres, c’est le retour des Fantastic Four dans le giron de Disney — propriétaire de Marvel, l’éditeur de comics et de son studio de développement de films. En regagnant les droits dont dispose la Fox, un paquet de personnages vont également revenir dans l’écurie d’où ils sont originaires — et permettre le développement de nouvelles déclinaisons.

Surtout le tant attendu cross-over Les Simpson vs Avengers — la famille jaune aux quatre doigts tombe, elle aussi, dans l’escarcelle de Disney.

Pour l’instant le retour de X-Men et des Quatre Fantastiques aura certainement la priorité, au milieu de FX Networks, Avatar ou National Geographic. Or, X-Men implique notamment Wolverine et Deadpool, deux protagonistes et non des moindres. En effet, dans le milieu des années 90 — époque où la Maison des Idées connaissait des difficultés économiques – nombre de droits d'exploitation avaient été cédés.





Des personnages tirés des comics de Marvel furent alors revendus, alors que l'éditeur se débattait en effectuant des transactions aux répercussions – désagréables, bien des années plus tard.

D’ailleurs, le PDG de Disney, Bob Iger s’en souvient : au moment de faire main basse sur Disney, les ayants droit de Jack Kirby, créateur d’une multitude de super héros, avaient tenté de faire valoir leurs intérêts. Rapidement balayés toutefois par les avocats de Disney…



Et le Chevalier Noir alors ?



Chose qui prêtera à sourire, Batman, va également rejoindre Disney et Marvel – or, le personnage est propriété de DC Comics, filiale de la Warner Bros. Et vu l'importance économique des adaptations au cinéma des super héros, cette seule hypothèse doit faire enrager la concurrence.



On compte par exemple Batman: The Movie, de 1966, réalisé par Leslie H. Martinson, inspiré de la série kitchissime avec Adam West dans le rôle de la chauve-souris et Burt Ward qui campe Robin. Les meilleures scènes sont à retrouver ci-dessous...