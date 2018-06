Les adolescents en bibliothèque : la grande opération de séduction

La collection LJ+ s’enrichit d’une nouvelle publication : Ados et bibliothèques T.2 Politiques d’accueil. Rédigé par Cécile Rabot, cette parution proposée par Lecture Jeunesse aborde de façon complète les programmes et perspectives de la connexion que les établissements peuvent opérer avec les ados.



Champs libres, CC BY SA 2.0





« Une vingtaine d’établissements dans toute la France. Des pratiques et des situations différentes. Une volonté commune : agir en direction des adolescents. » Rien de moins, indique Lecture jeunesse.



Ainsi, à partir d’une enquête en partenariat avec l’ABF et soutenue par le Ministère de la Culture, ce second tome recense les actions et les démarches entreprises en direction des adolescents, pour donner des pistes à ceux qui accueillent et accompagnent les adolescents sur le terrain.

Ainsi, « la question de l’inscription de la bibliothèque en complémentarité avec l’école doit être repensée. Selon Bernadette Seibel, il s’agit de “connaître et de reconnaître dans le fonctionnement et l’offre de la bibliothèque, la diversité des raisons réelles de lire des adolescents, les usages non conformes qu’ils en font et les catégories de perception qu’ils mettent en œuvre, pour accompagner, par la médiation, les itinéraires divergents de lecteurs et la pluralité des définitions de la lecture. Tout un programme !”. »

On peut retrouver le document ci-dessous dans son intégralité, ou le télécharger à cette adresse.