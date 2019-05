Les Amazones : Jim Fergus achève la trilogie Mille femmes blanches

1875. Dans le but de favoriser l’intégration, un chef cheyenne propose au président Grant d’échanger mille chevaux contre mille femmes blanches, afin de les marier à ses guerriers. Celles-ci, « recrutées » de force dans les pénitenciers et les asiles du pays, intègrent peu à peu le mode de vie des Indiens, au moment où commencent les grands massacres des tribus.









1876. Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident de prendre les armes contre cette prétendue « civilisation » qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur histoire. Cette tribu fantôme de femmes rebelles passe dans la clandestinité pour livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de génération en génération.



Dans cet ultime volume de la trilogie Mille femmes blanches, Jim Fergus mêle avec une rare maestria la lutte des femmes et des Indiens face à l’oppression, depuis la n du xixe siècle jusqu’à aujourd’hui. Avec un sens toujours aussi fabuleux de l’épopée romanesque, il offre des portraits de femmes aussi fortes qu’inoubliables.



Jim Fergus est né à Chicago en 1950 d’une mère française et d’un père américain. Il vit en Arizona. Son premier roman, Mille femmes blanches (2000), s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires en France. Après La Fille sauvage (2004), Jim Fergus a publié Marie-Blanche (2011), Chrysis (2013, repris chez Pocket sous le titre Souvenir de l’amour), La Vengeance des mères (2016), la suite de Mille femmes blanches.



Il est également l’auteur de Espaces sauvages (2011) et Mon Amérique (2013), recueils de ses articles sur la gastronomie, la chasse, la pêche et la nature parus dans la presse américaine.





