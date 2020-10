Les anciens locaux d'Actes Sud débarrassés des “mezzanines Nyssen”

#Paris @FrancoiseNyssen démonte enfin ses mezzanines à l’occasion du déménagement d’@ActesSud. Une bonne nouvelle pour le patrimoine et pour l’hôtel d’Aguesseau, qui retrouve ainsi ses superbes volumes ! pic.twitter.com/oJgqAmDG77 — Sites & Monuments (@SPPEF) October 13, 2020



Photographie : à l'adresse de l'ancien siège d'Actes Sud (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'affaire des mezzanines avait perturbé le mandat de Françoise Nyssen, alors ministre de la Culture dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Le Canard enchaîné avait révélé que plusieurs extensions de bureaux, au siège parisien d'Actes Sud, n'étaient pas vraiment conformes au code de l'urbanisme : des mezzanines avaient été installées, pour doubler la surface des locaux, sans autorisation préalable.Les architectes des Bâtiments de France et l'architecte en chef des Monuments historiques n'avaient pas non plus été consultés, bien que cet hôtel particulier parisien soit classé.Après examen du dossier, le procureur de la République, en mars 2019, avait décidé d'en rester là , à la condition expresse, pour la maison d'édition Actes Sud, de remettre « les locaux dans leur état d'origine ». Cette décision concernait le rez-de-chaussée de l'hôtel particulier.Pour les deux autres étages occupés par la maison à cette adresse, une vente par l'actuel propriétaire et un bail frappé de nullité avaient expulsé Actes Sud hors des murs, là aussi.Sans surprise, en juin 2020, la maison d'édition de Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani avait donc annoncé un déménagement de ses locaux parisiens , désormais relocalisés au 60/62, avenue de Saxe, dans le 15e arrondissement de Paris.