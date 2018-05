Les archives et manuscrits de René Girard entrent à la BnF

Anthropologue et philosophe français, René Girard est décédé en Californie (Stanford) le 4 novembre 2015. La BnF annonce ce 17 mai que les archives et manuscrits du professeur rejoindront les collections de l’établissement.







Professeur à l’université Stanford, reconnu comme une figure majeure de l’anthropologie et de la philosophie du XXe siècle, nourrissant aussi bien sa pensée dans l’étude des mythes que de la littérature et des Évangiles, René Girard a publié une série d’essais qui ont marqué les sciences humaines, comme Mensonge romantique et vérité romanesque, La Violence et le Sacré, Le Bouc émissaire, Shakespeare : les feux de l’envie, Je vois Satan tomber comme l’éclair, Achever Clausewitz.



En 2011, René Girard avait demandé à la BnF de classer, de restaurer et de numériser ses archives, alors conservées chez lui en Californie. Leur retour en France avait suscité une importante série de colloques consacrés à son œuvre. Après la disparition de René Girard, sa famille a généreusement souhaité faire don de ce fonds à la BnF afin d’en faciliter l’accès aux chercheurs.



Désormais inventoriés sur le catalogue en ligne des manuscrits de la BnF (archivesetmanuscrits. bnf.fr), ces documents sont consultables à la BnF, les originaux dans la salle de lecture du département des Manuscrits (site Richelieu) ou, dans leur version numérisée, sur la bibliothèque numérique Gallica intra-muros.

Il s’agit d’une date importante pour la Bibliothèque nationale de France comme pour l’importante communauté de chercheurs travaillant sur l’œuvre de René Girard, tant en France qu’aux États-Unis.



illustratrion, extrait du livre de Benoît Chantre, Les derniers jours de René Girard (Grasset)