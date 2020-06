Les Arènes et L'Iconoclaste confient la distribution de leurs livres à Editis

Photographie : le siège social d'Editis, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Sophie de Sivry, directrice de L’Iconoclaste, et Laurent Beccaria, directeur des Arènes, précisent : « Nous avons trouvé en Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, et Michèle Benbunan, directrice générale du groupe Editis, une vision et une volonté d’innover et d’aller de l’avant. Cet accord respecte notre indépendance et nous offre des possibilités uniques d’accroître le rayonnement de notre catalogue. Nous allons développer ensemble des projets d’envergure sur tous les supports avec les auteurs qui nous font confiance. »Les deux maisons d'édition prennent soin de remercier les équipes d’Hachette, qui assuraient la distribution des titres depuis 2014, et la diffusion numérique d’Actes Sud, qui accompagnait les deux maisons depuis 2017.« Le talent de Sophie de Sivry et Laurent Beccaria est connu. Avec leurs collaborateurs, ils ont écrit la plus belle success story de l’édition de ces dernières années grâce à leur inventivité d'entrepreneurs, leur goût littéraire, leur flair pour dénicher et accompagner les talents, leur force de conviction quand il s’agit de porter des combats, leur proximité avec la librairie et leur diffusion intégrée. Leur volonté de porter toujours plus haut les couleurs de l’édition pour les lecteurs de demain en font des partenaires de choix pour le groupe », soulignent Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, et Michèle Benbunan, directrice générale du groupe Editis.Signalons que la filiale des deux maisons, Rue Jacob diffusion, créée en 2014, fait aussi partie de l'accord passé avec le groupe Editis.