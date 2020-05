Les artistes auteurs face à la crise : le flou artistique

Complexité. Flou. Confusion. Inquiétude. Abandon. Inadapté. Injustice. Voici les mots qui reviennent le plus dans les verbatims des auteurs du livre à qui l’on demande leur avis sur la gestion de la crise pour leur profession. Hier avait lieu une réunion en visioconférence entre le ministre de la Culture, Franck Riester, et une délégation des « auteurs de l’écrit ». Les auteurs ont-ils obtenu des réponses ?





Le 15 mai, dans 2 jours, la date limite du décret arrivera à son terme : les artistes-auteurs n’auront plus accès au fonds de solidarité national qui leur permet en principe de toucher le même soutien financier que les indépendants et les petites entreprises. Problème ? Un mois et demi après l’annonce de son accès à l’ensemble des 270.000 artistes-auteurs, la case est toujours absente du formulaire sur le site des impôts.



Les auteurs qui n’ont pas de numéro de SIRET ne peuvent donc pas faire la démarche. Est-ce qu’il y aura un nouveau délai ? Pourquoi cette case n’arrive -t-elle pas ? Ce fonds est qualifié de « simple, rapide et efficace » quand les auteurs ont une perte immédiate de revenus. Mais selon la récente étude de la Ligue des auteurs professionnels sur un panel de 415 auteurs professionnels, 13 % seulement affirment y avoir accès.

En gros, est-on sûr que le délai du 15 va être repoussé à une date ultérieure, vu l'incapacité du Gvt à corriger cette faille technique du "Siret" ? Car aucune confirmation de report pour l'instant ou on alors on a loupé l'information ? — ArnaudCarree (@ArnaudCarree) May 13, 2020

Le ressenti de quelques auteurs et autrices. pic.twitter.com/9k6eWuYj2K — La Charte (@CharteAuteurs) May 13, 2020







Du côté des fonds sectoriels, les interrogations continuent. Plusieurs organisations professionnelles d’artistes-auteurs viennent de rendre public un document conséquent, qui propose 8 solutions simples pour améliorer la gestion de crise pour l’ensemble des artistes-auteurs.On note la proposition d’une harmonisation des fonds sectoriels pour corriger les ruptures d’égalité entre artistes-auteurs. Il est aussi proposé de différencier les types d’aides amalgamées : action sociale, soutien économique et compensation des prestations annulées. Les annexes analysent en détail le labyrinthe des guichets et leurs conditions d’octroi.On comprend qu’aucun des dispositifs ne répond à une spécificité particulière d’un métier. Est aussi démontré un déséquilibre énorme de budget entre l’enveloppe allouée par guichet et le nombre d’artistes-auteurs concernés.

Et si vous avez le numéro du ministre, les auteurs qui remplissent la partie « vivante » desdites librairies ne seraient pas contre un peu de considération. Merci. — Thomas Cadène (@ThomasCadene) May 12, 2020

Voici la véritable situation d'une majorité d'#auteurs à l'heure actuelle. Il faudrait que certains se remontent les manches pas seult pour faire joli en visio-conférence ! Merci de faire circuler https://t.co/UsWCrKKkd7 — Maïa Brami (@Lecrivailleuse) May 12, 2020

Dans les annonces du président de la République, pas d’information sur une harmonisation de ces fonds sectoriels pourtant généreusement dotés. En revanche une information a retenu l’attention : l’annonce de l’exonération des cotisations sociales pour tous les artistes-auteurs durant 4 mois.



« Pour l’heure, indique la Ligue des auteurs professionnels, nous n’avons pas eu d’information sur une date arrêtée pour la case artistes-auteurs, ni d’autres précisions sur l’application des 4 mois d’exonération de cotisations sociales - c’est acté, mais quelles modalités précisément ? La retraite complémentaire est-elle bien comprise ? »



Dysfonctionnements, questions sans réponses, absence de véritable plan de relance... les auteurs n’ont pas fini d’être en colère.