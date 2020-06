Les artistes auteurs interpellent l'IRCEC : oubliés de la crise sanitaire ?

Lettre ouverte au président de l'IRCEC 1er juin 2020

Signé par 16 associations, la lettre est ici reproduite dans son intégralité.Monsieur le Président,Vous n’ignorez pas que les artisans et commerçants ont obtenu de leur régime de retraite complémentaire (RCI) une aide intitulée « CPSTI RCI COVID-19 ». Cette aide est cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement. Le montant de ce dispositif est plafonné à hauteur des derniers versements effectués (cotisation RCI sur revenu 2018) et dans la limite de 1250 € nets d’impôts et de charges sociales.Cette aide a été versée automatiquement fin avril 2020 aux artisans et commerçants relevant du Régime complémentaire des indépendants.Vous n’ignorez pas non plus que les professionnels libéraux ont obtenu de la Cipav une prise en charge des cotisations « retraite complémentaire » dans la limite du montant des cotisations versées en 2019 et dans la limite de 1392 €. Ils ont aussi obtenu la prise en charge des cotisations « retraite de base » dans la limite de 477 €.Bénéficieront de cette aide exceptionnelle tous les adhérents, qu’importe leur statut et le niveau de leurs revenus. Par ailleurs, ils se verront attribuer 100 % des points et trimestres, afin que l’année 2020 n’affecte pas leurs droits futurs à la retraite.Vous n’ignorez pas, enfin, que les activités professionnelles des artistes-auteurs sont gravement touchées par la crise sanitaire et qu’ils subissent de lourdes pertes financières. En conséquence, et compte tenu des réserves importantes de l’IRCEC, nous vous demandons de prendre d’urgence la même mesure pour venir en aide aux artistes-auteurs, sans perte de droits pour la période bien entendu.Les artistes-auteurs et autrices constituent le cœur d’un secteur d’activité de premier plan dans la vie sociale et économique. À ce titre, vous conviendrez qu’ils méritent la plus grande attention ainsi que la défense et la protection de leurs intérêts sociaux et économiques.Nous espérons que vous saurez entendre notre demande, et vous prions de recevoir nos salutations distinguées.AdaBD Association des auteurs de bande dessinéeCAAP Comité pluridisciplinaire des artistes-auteur·tricesCEA Commissaires d’exposition associésCharte des auteurs et illustrateurs jeunesseEGBD Etats généraux de la bande dessinéeGuilde française des scénaristesLigue des auteurs professionnelsSELF Syndicat des Ecrivains de Langue FrançaiseSMdA-CFDT Syndicat Solidarité Maison des Artistes CFDTSNAA-FO Syndicat National des Artistes-Auteurs FOSNAP-CGT Syndicat National des Artistes Plasticiens CGTSNP Syndicat National des PhotographesSNSP Syndicat National des Sculpteurs et PlasticiensUNPI Union Nationale des Peintres-IllustrateursUSOPAVE Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels et de l’écritcrédit photo Neelam279