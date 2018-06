Les auteurs au ministère de la Culture, partagés entre colère et déception

Les artistes auteurs s'étaient donné rendez-vous ce matin devant le ministère de la Culture pour manifester leur inquiétude vis-à-vis de revenus qui stagnent, quant ils ne diminuent pas. Au contraire, les charges sociales, elles, connaissent des hausses sans précédent. Parallèlement, se déroulait une réunion de concertation entre le ministère de la Culture et le ministère des Solidarités et de la Santé, qui n'avait cependant de “concertation” que le nom...

Jeudi 21 juin, Place Colette à Paris, manifestation des artistes-auteurs

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Donner corps aux mouvements #PayeTonAuteur et #AuteursEnColère, qui se sont déployés avec un succès certain sur les réseaux sociaux : c'était un peu l'objectif principal de la manifestation organisée ce matin Place Colette, pour attirer l'attention des passants et des responsables politiques sur la situation des auteurs.

Depuis plusieurs mois, ces derniers dénoncent, en redoublant d'efforts, des revenus en baisse, avec lesquels il est difficile de vivre, tout simplement. Leurs revendications ont eu des effets sur la rémunération des interventions lors des salons du livre, notamment pour le salon Livre Paris 2018 et les Imaginales 2018. En réponse, le Centre National du Livre a décidé de mettre en place un contrôle strict des rémunérations dans les festivals.

La fragilité d'un avenir plus qu'incertain



Les auteurs ne comptent pas s'arrêter là, et cherchent désormais à obtenir des garanties du ministère de la Culture et de celui des Affaires sociales sur les charges liées à leur protection sociale, en hausse malgré la stagnation des revenus. La hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), notamment, inquiète les auteurs malgré une compensation accordée par le ministère pour 2018. L'absence de solution pérenne se fait cruellement sentir, selon les organisations d'auteurs.

De plus, l'arrivée du prélèvement à la source pour 2019 pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour les auteurs, qui devront s'acquitter de lourdes formalités pour des sommes parfois dérisoires, et risqueront des pénalités supérieures à ces mêmes revenus... Enfin, l'avenir de l'Agessa et de la Maison des Artistes, les caisses de sécurité sociale pour les auteurs et les artistes, est également dans la balance en 2019...

Les artistes-auteurs sont ce matin devant le @MinistereCC pour attirer l'attention sur le niveau de leur rémunération et la hausse des charges sociales, parallèlement à une concertation avec le ministère#auteursencolere #payetonauteur #auteurs pic.twitter.com/Ug3sQtwAdW — ActuaLitté (@ActuaLitte) June 21, 2018

Et pendant ce temps, on se concerte



Une réunion de concertation avait lieu ce matin au ministère de la Culture, avec un représentant du ministère des Solidarités et de la Santé. Mais la rencontre est loin d'avoir convaincu, comme le signalent les auteurs eux-mêmes sur les réseaux sociaux : « 0 réponse technique sur les nombreuses questions et inquiétudes des auteurs. 0 prise en compte des effets destructeurs de cette réforme-catastrophe annoncée pour 2019. Nous demandons un report », indique ainsi Marie Caillet, membre du conseil de La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.



« Ok, donc il semblerait que la réunion avec la sécurité sociale soit en fait une PRÉSENTATION de ce qui a été déjà décidé, malgré les promesses de dialogue et de transparence d’informations. Ce n’est donc pas une CONCERTATION », souligne pour sa part Christelle Pécout, vice-présidente du groupement BD du SNAC, syndicat national des auteurs et des compositeurs.



Réunion de « concertation » décevante et confirmant nos pires craintes ! Nous demandons un report de réformes ayant été décidées SANS NOUS, sans aucune réponse claire encore sur la mise en œuvre ! Une mise en danger de toute notre profession. #auteursencolere #payetonauteur pic.twitter.com/o6RYlypqsf — La Charte (@CharteAuteurs) June 21, 2018



« On nous a fait une présentation, à l'aide de PowerPoint, sur les réformes qui vont être mises en place, mais aucune concertation, et des explications floues. Il n'y a eu aucune prise en compte de nos remarques, malgré 5 ans de travail et d'attente pour tous les auteurs », s'étonne Samantha Bailly, présidente de La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, au sortir de la réunion. « Nous, auteurs, posions des questions simples comme “À quel guichet faut-il aller ?”, sans obtenir de réponse. »

Les discussions, au cours de la réunion, ont porté uniquement sur la réforme du régime des artistes-auteurs. « On nous a garanti que notre régime spécifique serait conservé, mais basculé sur l'URSSAF », ajoute Samantha Bailly. « La Maison des artistes et l'Agessa seraient malgré tout conservées, avec des missions spécifiques, mais, là encore, les explications restaient floues. »

En conséquence, les organisations d'auteurs demandent un report de la réforme du régime des artistes-auteurs, « car ils ne sont pas prêts, sur un plan technique ». Un calendrier des discussions à venir a été présenté aux auteurs au cours de la réunion, « mais nous voulons une vraie prise en compte des craintes, qui portent sur des problématiques techniques ».

La déception liée à la réunion semble en tout cas avoir avivé la colère de la profession : « On ne veut plus vivre ça, c'est grave. De nombreux auteurs ne pourront pas faire face à ce qui arrive et ne pourront plus faire leur métier. Certains sont prêts à se mobiliser, à boycotter les salons. On arrive à une certaine cristallisation, nous voulons être traités avec plus de considération », termine Samantha Bailly.