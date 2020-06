Les auteurs engagés dans la Cité pour “les premiers de corvée”

Un réel plan social (instauration du RSA pour les jeunes de moins de 25 ans, année blanche pour les expulsions locatives dans le public et le privé, mise à niveau des moyens pour l'Aide sociale à l'Enfance et pour lutter contre les violences sexistes.).

illustration : street art à Saint-Denis - Guilhem Vellut CC BY 2.0

Diffusé par le JDD, le texte est porté par le maire de La Courneuve, Gilles Poux, et propose un ensemble de six mesures d’urgence. Elles doivent répondre aux conséquences sociales et économiques pour les « premiers de corvées », ceux « qui ont payé le prix fort de la crise ».Il s’agit en priorité de remettre à jour les services publics — écoles, hôpitaux, centres de santé, transports, tribunaux, administrations... Mais également de faire face aux réalités. Ainsi, quelques chiffres du 93 permettent de mieux évaluer la situation : taux de surmortalité de 128 %, taux de verbalisation trois fois supérieur au reste du territoire français.Et par-dessus tout, « c’est dans le 93 qu’il y a le plus d’agents hospitaliers et d’aides-soignants (16 %) ou de caissières et de caissiers (18 %), de livreuses et de livreurs (20 %) ».Les mesures portent sur différents aspects sociaux, tant au niveau économique que pour la santé : une politique pour l’emploi des jeunes, un plan d’éducation et plus encore, une solution pour en finir avec « les violences policières ». Avec en tout premier lieu :On retrouvera le détail à cette adresse . Parmi les signataires, donc, Rachid Santaki, Wilfried N’ Sondé, Badrou Saïd, Souâd Belhaddad (également journaliste), ainsi que Rokhaya Diallo et Nassira El Moaddem (autrices et journalistes) et Cécile Roumiguière. L’auteur de BD, Berthet One (Berthet Mahouahoua) a également prêté son nom pour la cause.