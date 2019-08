Les auteurs, les livres et les éditeurs qui font la rentrée, sur internet

marthelelièvre — CC BY-ND 2.0





Selon SEMrush c’est l’ancien chroniqueur d’On est pas couché, qui vient de publier son titre Orléans aux éditions Grasset, qui est l’auteur favori des Français, du moins le plus recherché sur le web. Ils ont enregistré près 110.000 recherches sur Yann Moix en 2019 : les polémiques auront sans doute pris le pas sur la littérature...Cécile Coulon (14.800 recherches) avec Une bête au paradis, et Alexis Michalik (12.100 recherches), attendu avec son premier roman Loin, complètent le podium devant Amélie Nothomb et son titre Soif et Patrick Modiano avec Encre sympathique.Côté éditeurs, les investigations de SEMrush donnent gagnante Actes Sud pour la maison d’édition la plus recherchée du web, avec 9900 recherches. Elle est suivi par Albin Michel qui comptabilise 6600 recherches et Michel Lafon avec 2200 recherches.Quant au top des ouvrages les plus populaires, sobrement baptisés les « livres du siècle », si, si, on retrouve Le seigneur des Anneaux, Ulysee et Le petit prince sur les trois premières places. Intéressant puisque mi-mai 2018, cette même société avait établi « les cent livres du siècle sur le web », avec cette fois Le Petit Prince et 1984 en 2e et 3e position.Les internautes sont frivoles, c’est connu, et bien fol qui s’y fie.