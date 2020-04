Les auteurs se saisissent du podcast pour vous conter leurs histoires

Initié par Olivier Gechter — auteur d’Evariste, du Baron noir aux éditions Mnemos et de 42 nouvelles — le podcast « Vous aurez de nos nouvelles » vous propose d’écouter des nouvelles fantastiques lues par leurs auteurs. Histoires de monstres, de fantômes d’extraterrestres ou encore de civilisations perdues : ce nouveau rendez-vous se fait l’écho d’un genre souvent laissé pour compte, la nouvelle.





« J’ai eu l'idée de proposer des lectures de nouvelles en podcast il y a deux ans environ, lorsque j’ai entendu une de mes propres nouvelles lues dans l’émission Bouquin Bouquine de Graffiti Urban Radio » nous explique Olivier Gechter, contacté par ActuaLitté. S’il avoue ne pas avoir été très fan de l’audio au départ, cet événement l’a vraiment réconcilié avec le format.« Flo l’animateur a une voix si particulière. Il avait vraiment su donner un grand volume, de l’ampleur à ma nouvelle. Ça m’a surpris, il y avait quelque chose de plus que juste mon texte. Je me suis dit que cela pouvait vraiment servir les histoires courtes. »Malgré un premier déclic, le projet s’est réellement concrétisé ces cinq derniers mois. Alors qu’il discutait sur Twitter avec d’autres auteurs sur la place de la nouvelle dans le milieu éditorial, Olivier Gechter a lancé l’initiative.« C’est vraiment parti du constat que les nouvelles, une fois publiées et lues par environ 300 personnes, n’ont souvent pas d’autres débouchés. C’est vrai, on n’en entend plus parler ! » En parallèle, l’auteur avait déjà commencé à s’ouvrir à l’univers du podcast avec Les Archives de l’Insondable , des épisodes de microfictions qu’il écrit aux côtés de Vincent Corlaix.Lilian Peschet (l’auteur de Mon Donjon mon Dragon et de La Brigade des loups aux éditions Voye'l) et la booktubeuse et novelliste Audrey Singh se sont très rapidement ralliés au projet. Si le premier s’occupe d’écrire une série de nouvelles inédites, la seconde sera une lectrice. « Sa voix est géniale, on a accepté de suite ! » souligne Olivier Gechter.

Des nouvelles fantastiques lues par leurs auteurs



« Pour ma part, je proposerai mes nouvelles qui ont déjà été éditées au moins en papier. Ce n’est pas de l’inédit, mais presque. Il faut dire que la diffusion des nouvelles est plutôt réduite » reprend-il. Si pour le moment, les textes relèvent surtout du genre de la science-fiction et du thriller, Olivier Gechter ne s’y limite pas.



« Il faut dire que l’on commence avec nos nouvelles et elles relèvent surtout de la fantasy. Je suis également en contact avec d’autres auteurs qui se montrent très enthousiastes eux aussi à l’idée de proposer leur nouvelle à lire. »



Venant de son carnet d’adresses, il s’agit pour la majorité d’auteurs de science-fiction, explique le novelliste. Avant de préciser : « Mais je suis ouvert à tous, je ne m’interdis pas de lire des nouvelles d’un genre complètement différent. On verra au fur et à mesure. »



Un podcast devrait être publié tous les 15 jours, assure Olivier Gechter. Le premier épisode est d’ores et déjà disponible à cette adresse. Il s’agit de Le pouvoir absolu n’est plus ce qu’il était, écrit et lu par Olivier Gechter.



Le Mal a enfin triomphé de la coalition du Bien. Le nouveau Maître du Monde goûte à un repos bien mérité au sommet de sa tour. Mais le triomphe n’est pas une fin en soi, et la vie quotidienne, insidieuse, est prête à bondir sur sa proie...



Suivront ensuite Petite Fleur et Cinquième étage, porte gauche d’Olivier Gechter, la série de nouvelles inédites de Lilian Peshet, La Chevelure de Maupassant, un récit issu des Contes de la Mansarde de Vincent Corlaix, ainsi qu’Un dernier pour la route et Je veux un Dragon d’Olivier Gechter. Le Voleur d’ange de Bénédicte Coudière devrait également être lu, ainsi qu’une nouvelle signée Jeanne-A Debats.