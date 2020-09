Les autrices prennent la parole : l'égalité hommes / femmes en question

8 autrices et illustratrices interviewées

Parler de son métier sans filtre









illustration : Myriams-Fotos CC 0

Cette série intitulée « Autrices jeunesse » a été réalisée dans le cadre des États généraux de l’égalité en littérature jeunesse qui auront lieu le 5 octobre prochain à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou à Paris.La parole est donnée à 8 autrices et illustratrices jeunesse en cherchant à explorer leur parcours, leurs différences et leur manière personnelle d’être une femme autrice :▪ Sophie Adriansen (autrice)▪ Clémentine Beauvais (autrice)▪ Loren Capelli (autrice-illustratrice)▪ Malika Doray (autrice-illustratrice)▪ Moka (autrice)▪ Laura Nsafou (autrice)▪ Cécile Roumiguière (autrice)▪ Marie Spénale (autrice-illustratrice)À travers 5 vidéos thématiques, elles répondent toutes à la même question : Être une femme est-il un point de difficulté dans la pratique de son métier d’autrice ? Leur parcours de vie différent propose des visions variées et contribue à enrichir le débat sur l’égalité en littérature jeunesse.Ces 8 autrices et illustratrices se livrent sans filtre et parlent de leurs débuts, des difficultés qu’elles ont vécues en tant que femme en littérature jeunesse, de leur sensibilité créatrice, de leur rapport aux enfants et enfin de leur engagement et de l’avenir.Leur diffusion hebdomadaire à partir du 8 septembre sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux permettra de débattre et de se questionner en amont des États généraux de l’égalité en littérature jeunesse, le 5 octobre prochain à la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou.