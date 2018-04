Les ayants droit censurent les polices d'écriture de Gainsbourg, Cobain ou Bowie

Hier nous avions la joie de vous parler d’un site épatant, Songwriters Fonts, né du projet de deux français, Nicolas Damiens et Julien Sens. Il était possible d’y télécharger des polices de caractères créées à partir de l’écriture manuscrite des légendes musicales que sont Kurt Cobain, David Bowie, John Lennon ou encore Serge Gainsbourg. Et tout cela pour usage personnel – et non pas commercial. Ce qui n’a pas empêché les ayants droit de faire impérieusement valoir leurs prérogatives, et de provoquer la fermeture du site.





Pourtant, encore une fois, les polices d’écritures créées par les deux hommes étaient destinées à un « usage personnel ».



Mais, peu importe, les deux hommes n’ayant pas obtenu l’autorisation de se servir des notes personnelles, lettres, cartes postales et listes manuscrites sur lesquelles se basait la conception de leurs polices, les ayants droit de la propriété intellectuelle des artistes n’ont apparemment pas réussi à fermer les yeux, et ont fait fermer le site. Ainsi du texte que Nicolas Damiens et Julien Sens affichent sur leur ancienne page :

Bonjour, Au revoir.

Nous avons lancé le projet SongwritersFonts, une série de polices de caractères crée à partir d’écritures manuscrites de compositeurs célèbres, en tant que projet de conception. L’unique objectif de cette initiative était d’inspirer les musiciens et la prochaine génération de compositeurs à mettre en route leur imagination. Mais, le succès inattendu de ce projet est allé un peu trop loin… Nous avons été contactés par les ayants droit, et nous sommes tristes d’annoncer que nous devons fermer ce site web pour des raisons légales. Nous sommes désolés de devoir vous dire au revoir.

J&N



Un bel exemple d'absurdité, avec des ayants droit qui, même s’ils ne sont pas menacés par l’emploi commercial de l’oeuvre qu’ils protègent, poussent l’étendue de leurs pleins-pouvoirs dans un espace créatif personnel et inspirant.