Les bibliobus des années 1930 : des bibliothécaires à cheval

Crédit : Bibliothèque et Archives du Kentucky



Crédit : Bibliothèque et Archives du Kentucky

Une mobilisation nationale



< > Part of Goodman-Paxton Photographic Collection Part of Goodman-Paxton Photographic Collection Packhorse Library Carriers mounted on horses outside Packhorse Library in Hindman, Ky - Part of Goodman-Paxton Photographic Collection A Pack Horse Librarian returning over the mountain side for a new supply of books. View photographed October 15, 1936, 1936 Pack Horse Library Carrier visiting man with gun shot wound - Part of Goodman-Paxton Photographic Collection, Pack Horse Library Carrier visiting mountain home - Part of Goodman-Paxton Photographic Collection Pack Horse Library Carrier - Part of Goodman-Paxton Photographic Collection

Elles étaient connues comme les « book women » (femmes aux livres). Elles sellaient leur cheval généralement à l'aube, leurs sacoches chargées de livres, prêtes à se frayer un chemin à travers les collines enneigées et les ruisseaux boueux avec un objectif simple : distribuer des livres aux communautés des montagnes isolées du Kentucky.L’initiative « Pack Horse Library » faisait partie du programme Works Progress Administration (WPA) du président Franklin Roosevelt, créé pour aider les États-Unis à sortir de la Grande Dépression. Pendant cette période, la nourriture, l'éducation et les opportunités économiques se faisaient encore plus rares pour les Appalaches. En 1933, le chômage avait atteint 40 % dans la région.Dans les années 1930, très peu d'habitants de ces communautés isolées avaient accès à la littérature. On y estimait le taux d'illettrisme à environ 31 %. Les bibliothèques à cheval itinérantes n'étaient pas nouvelles dans le Kentucky, mais cette initiative était l’occasion de stimuler à la fois l'alphabétisation et l'emploi (l'un favorisant l'autre).Les habitants étaient très réceptifs et voulaient apprendre, note l'historien Donald C. Boyd . Le charbon et les chemins de fer, en passe d'industrialiser l'est du Kentucky, occupaient une place prépondérante dans l'esprit de nombreux Appalaches qui étaient prêts à prendre part à la prospérité espérée qui en découlerait. « Les travailleurs ont perçu les changements économiques soudains comme une menace pour leur survie et l'alphabétisation comme un moyen d'échapper à un piège économique pervers » écrit Boyd.En 1936, les bibliothécaires à cheval desservaient 50 000 familles et, en 1937, 155 écoles publiques. Les enfants ont adoré le programme. Beaucoup d'écoles de montagne n'avaient pas de bibliothèque, la plupart des étudiants n'avaient jamais emprunté un livre avant l'opération.La WPA ne prenait en charge que les salaires de ses bibliothécaires. Les livres provenaient tous de donations et nécessitaient donc l'aide de la population à l'échelle nationale. De nombreuses écoles ont contribué à cet effort en faisant des dons de livres, mais aussi de journaux et de magazines. Par exemple, en décembre 1940, un avis paru dans le journal Mountain Eagle signalait que la bibliothèque du comté de Letcher « avait besoin de dons de livres et de magazines, quel que soit leur état ».Bientôt, la nouvelle de la campagne s'était répandue et les livres venaient de la moitié des États du pays. Un Kentuckien installé en Californie a ainsi envoyé pas moins de 500 livres...Certaines familles ont d'abord résisté aux bibliothécaires, craignant que des étrangers ne viennent avec des documents inconnus. Pour gagner leur confiance, les femmes lisaient des passages de la Bible à voix haute. L’idée que les bibliothécaires pourraient offrir un accès à la Bible éclairait ainsi de manière positive leurs autres documents.Dans la plupart des cas, les bibliothécaires à cheval étaient donc recrutés localement — selon Boyd, « il fallait que ce soit un visage familier, les montagnards étaient méfiants ».La bibliothèque Pack Horse a pris fin en 1943 après que Franklin Roosevelt eut ordonné la fin du WPA. Le nouvel effort de guerre remettait les gens au travail. Cela a marqué la fin des livres distribués à cheval dans le Kentucky, mais en 1946, des bibliobus motorisés prenaient déjà le relais.Une fois de plus, les livres ont parcouru les montagnes et, selon the Institute of Museum and Library Services , les bibliothèques publiques du Kentucky comptaient 75 bibliobus en 2014, le nombre le plus élevé du pays.Les photos de ces bibliothécaires à cheval sont à retrouver à cette adresse Via Smithsonian Magazine