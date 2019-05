Les bibliothécaires “au-delà des frontières” pour leur 65e congrès

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Les frontières à l’épreuve des métiers des bibliothèques ; le travail culturel à l’épreuve des frontières ; comment des frontières nous amènent à transformer le rôle de nos bibliothèques, les services offerts aux usager-ères, la notion de service public…Si la question des frontières connaît une actualité brûlante avec l'accueil des migrant-es, elle est aussi pertinente dans le secteur culturel qui a connu une dynamique forte de diversification, ainsi qu'un mouvement de technicisation.Dans ce contexte, comment maintenir la créativité qui invite et permet le dépassement des frontières, tant pour les usager-ères que pour les professionnel-les, leurs organisations et leurs missions ? Les frontières à l’épreuve des métiers des bibliothèques (culture, métier, géographie) ; le travail culturel à l’épreuve des frontières ; comment des frontières nous amènent à transformer le rôle de nos bibliothèques, les services offerts aux usager-ères, la notion de service public… Les frontières une chance/une opportunité pour les bibliothèques !

Trois axes de réflexions y seront développés, à travers 12 conférences :

Entrer et sortir, la bibliothèque et ses frontières.

Ouvrir et fermer : la bibliothèque et l’infini.

Identifier et clore : les bibliothécaires en (re)définition.





L’actualité avec Les sujets qui fâchent : L’éducation aux médias : une nouvelle mission pour les bibliothèques ? Peut-on ouvrir les bibliothèques sans bibliothécaires ? Des rencontres avec les différentes commissions de l’ABF et ateliers professionnels (espace Gamelab, bibliothèque vivante, rencontre avec les invité-es et congressistes étranger-ères…).



Des visites professionnelles : bibliothèque de l’hôpital Robert Debré, bibliothèque de l’Arsenal, bibliothèque du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, bibliothèque Françoise Sagan, bibliothèque Forney.



Débats, rencontres, conférences, ateliers participatifs et bibliothèque vivante rythmeront ces trois jours de congrès où près de 600 bibliothécaires français-es et étranger-ères sont attendu-es.



L'inauguration de ce congrès sera marquée par la présence de Franck Riester, ministre de la Culture, ainsi que par l'arrivée du Cyclo-biblio "Hapar" 2019 qui rassemble pour cette 6e édition une cinquantaine de cyclothécaires. La présentation du Congrès est à retrouver ci-dessous, le programme à cette adresse.